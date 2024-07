VIDEO Deseci bjelogrlih dupina nasukali se i uginuli na obali Škotske: Ovako nešto ondje nije viđeno gotovo 30 godina

Jedno od najvećih masovnih nasukavanja posljednjih desetljeća dogodilo se ovih dana u Škotskoj, naime, 77 bjelogrlih dupina nasukalo se na obalu u Orkneyju.

Britanski ronionci Marine Life Rescue (BDMLR) ustanovili su da je 12 životinja na plaži Tresness na otoku Sanday još uvijek bilo živo u trenutku nasukavanja. No, eutanazirani su nakon što ih spasioci nisu uspjeli vratiti u more. Stručnjaci kažu da je još prerano da bi se moglo znati što je uzrokovalo nasukavanje, piše BBC.

Riječ je o najvećem nasukavanju u Škotskoj od 1995. godine, unatoč tome što su posljednjih godina viđena neka nasukavanja sličnih razmjera. Prema Prirodoslovnom muzeju Velike Britanije najveće nasukavanje dogodilo se 1927. godine kada je uginulo 126 kitova ubojica.

Glasnogovornik Vijeća Orkney otoka rekao je da se vode razgovori s predstavnicima zajednice o tome kako se najbolje riješiti tijela životinja: "U prethodnim okolnostima u kojima su se nasukali na našoj obali i nakon toga umrli, pristup našeg tima za zdravlje okoliša oko odlaganja tijela bio je omogućiti prirodi da ide svojim tijekom – uz savjet javnosti da se kloni tog područja."

