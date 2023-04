Katharina von Schnurbein je stigla u Hrvatsku, kako bi s članovima Vlade razgovarala o strategiji borbe protiv antisemitizma koji je u porastu. Razgovarali su i o sankcijama koje će Hrvatska poduzeti za kažnjavanje pozdrava "za dom spremni".

Katharina von Schnurbein, koordinatorica Komisije za borbu protiv antisemitizma, komentirala je za Dnevnik Nove TV porast antisemitizma.

U Hrvatskoj imamo zakon koji nije dovoljno jasan po pitanju ustaškog pozdrava "Za dom spremni". Tumači se na različite načine. Von Schnurbein je objasnila kako se u Europi nose s tim.

"Važno je reći da je Europa čvrsto protiv ikakvog oblika ekstremizma, fašizma i revizionizma. Važno je uhvatiti se u koštac sa svojom prošlošću kako bi se moglo ići prema budućnosti. Danas me potpredsjednik Vlade informirao o tome kako su se kazne za kršenje ovog zakona znatno povećale, što mislim da je vrlo dobro. Važno je jasno pokazati da u europskom društvu i državama članicama ne želimo imati ikakve revizionističke i fašističke ideje", pojasnila je.

"Obrazovanje i kurikulum su zasigurno pitanje država članica. Važno je da postoji spremnost Vlade u tome da djeca uče o holokaustu. Primjerice, sad se Hrvatska pridružila inicijativi Europske komisije i UNESCO-a za rješavanje antisemitizma kroz obrazovanje, što je važan aspekt. Za zemlje članice važno je odrediti instrumente kojima će se uspomene održati na životu. Znam po svojoj djeci da im je čitanje Dnevnika Anne Frank bilo važno, ali to mogu biti i neke druge važne knjige", rekla je Von Schnurbein reporterki Dnevnika Nove TV Ameli Čilić.



Nažalost, antisemitizam raste u Europi.

"U posljednjih 20 godina vidjeli smo značajan porast antisemitskih ideja. Djelomično to ima veze s internetom i činjenicom da antisemitske ideje internetom dolaze direktno u naše domove. Također, to ima veze s pandemijom u kojoj smo puno više vremena proveli ispred ekrana i teorijama zavjere tko je stajao iza pandemije, jesu li možda Židovi i takve neke ideje izašle su na površinu, eksplodirale i nisu nestale. Te neke teorije zavjere koje vide neke mračne sile, to je prijetnja Židovima, ali i našoj demokraciji. Jer ako mislite da neka druga sila vuče niti iza scene, a ne vaša izabrana vlada – tada je vaše povjerenje u demokraciju prilično nisko. Mislim da je to važan aspekt koji treba sagledati, dok se borimo protiv antisemitizma i za njegovo iskorjenjivanje", poručila je za kraj.

