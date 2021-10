U četvrtak ujutro pao je sustav za prijavu na natječaj za energetsku obnovu kuća. U 9 sati počele su prijave na natječaj za energetsku obnovu kuća. Stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pala je nakon pola sata.

Sustav za prijavu na energetsku obnovu obiteljskih kuća pao je u četvrtak ujutro, pola sata nakon što su počele prijave na natječaj. Nedugo nakon toga iz Fonda su se ispričali građanima i poručili da tim informatičara i programera radi na uklanjanju pogreške.

Iz Fonda je stiglo priopćenje s pojašnjenjem o čemu se radilo.

"Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je trebao krenuti sa zaprimanjem zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Međutim, došlo je do tehničkih problema pa građani ulogirani u sustav nisu mogli pristupiti prijavi na navedeni poziv, zbog čega nije zaprimljena nijedna prijava", navodi se u priopćenju Fonda.

Pad servera

"Razlog za to je bio pad servera, kako pojašnjavaju iz tvrtke Fleksbit, zadužene za razvoj i održavanje sustava ePrijave. Direktor tvrtke Tomislav Gligora se ispričao građanima i Fondu kao naručitelju", dodaje se u priopćenju.

"Odgovornost je isključivo na nama kao tvrtki. Prethodno smo radili stres testove i nije bilo naznaka nikakvih problema, no nažalost ovakve situacije su moguće. Količina prijava nije uvijek nužno u korelaciji s tehničkim opterećenjem sustava, već za to postoje različiti tehnički razlozi. Naši tehničari od prvog trenutka analiziraju zašto je došlo do problema i rade na prijedlogu tehničkih unaprjeđenja sustava kako bismo u najkraćem roku omogućili da sustav nesmetano funkcionira", naveo je Gligora.

Najavio je da kroz par dana očekuje detaljnu analizu ove situacije, nakon čega će biti napravljeni i potrebni zahvati na sustavu.

"Riječ je o odgodi"

Maja Rajčić, načelnica Sektora za energetsku učinkovitost u Fondu se također ispričala svim zainteresiranim građanima radi nastale situacije i neugodnosti koje im je ista prouzročila, istaknuvši kako je Fond s tehničke strane osigurao sve preduvjete za nesmetan rad sustava.

"Moramo priznati kako nismo očekivali poteškoće u njegovom funkcioniranju. Nažalost, do njih je došlo i u tom smo trenu reagirali što smo brže mogli i odgodili zaprimanje prijava. Znamo da su građani u postupak prijave uložili svoj trud i vrijeme, pa nam je doista žao što već danas nisu mogli predati svoje zahtjeve", rekla je Rajčić.

"Međutim, ističem kako je riječ isključivo o odgodi. Čim se osiguraju tehnički uvjeti za realizaciju poziva javno ćemo i na vrijeme putem medija i putem naše službene stranice najaviti novi datum zaprimanja prijava", najavila je, ističući kako će svi građani dobiti jednaku priliku za prijavu za sufinanciranje.