Predsjednik Republike Zoran Milanović nije samo najpopularniji političar. On za svoj rad, po redovitom mjesečnom istraživanju koje objavljuje Dnevnik Nove TV, ima potporu i većine birača HDZ-a, i to nakon svega što je izrekao o Andreju Plenkoviću i HDZ-u u svom predsjedničkom mandatu.

Kritizira im Vladu, premijera i ministre, ali među HDZ-ovim biračima Milanoviću popularnost raste.

Rezultate Crobarometra komentirali su premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković te predsjednik Republike Zoran Milanović, a ovaj fenomen analizirao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

''S obzirom na to što su si sve međusobno rekli tijekom ove tvrde kohabitacije, ovo je apsolutno iznenađujuće, a tek je to početak, čini mi se'', kazao je Bago i podsjetio da su i prijašnji predsjednik Republike Ivo Josipović i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović imali kohabitaciju, ali nikada ovakvu i uvijek je zanimljivo pratiti kako birači desnice reagiraju na predsjednika ljevice i obrnuto.



''Josipović je došao s velikom potporom, pa čak i većinom HDZ-ovih birača, bitno drugačije od Milanovića, sveučilišni profesor, no kritičari su mu prigovarali da govori upravo ono što ljudi žele čuti, da se svima želi svidjeti što na kraju može biti negativno. Josipović je na Pantovčaku proveo pet godina s potporom od oko 60 posto birača HDZ-a, no na kraju je to bilo nedovoljno jer je izgubio i otišao s Pantovčaka. Činjenica je da 44 posto birača HDZ-a je bilo uz njega'', podsjetio je.



Kao i da je ''Grabar-Kitarović odmah počela žestok sukob s Milanovićem, tada predsjednikom Vlade. Tražila je od njega da odstupi. Godine 2016. retorika je bila puno mirnija, Plenković je u Banskim dvorima, tu i tamo su neki konflikti, no sve je to u granicama kontrolirane kohabitacije, imala je par ekscesnih istupa pri kraju mandata, a potpora SDP-a završava na 24 posto, kretala se cijeli manadat oko 30 do 40 posto''.



Potom dolazi Milanović: ''Nakon svega što je rekao protiv HDZ-a u kampanji, očekivano ima samo 20 posto potpore među HDZ-ovim biračima, no kako vrijeme odmiče on se retorikom počinje približavati nekad desnom biračkom tijelu, nekada koketirati s njim, potpora HDZ-ova biračkog tijela raste. Kako se on počinje sve češće i češće svađati s Plenkovićem, pa i njegovim ministrima, i dalje mu potpora raste tako da ovaj mjesec završava tako da može računati na 52 posto HDZ-ovaca koji podupiru njegov rad''.



Očekivano, izjave predsjednika i premijera u njihovu su stilu pa je tako i Milanović uz smijeh podsjetio da su ''i Josipovića obožavali, ali da niti jedan HDZ-ovac nije glasao za njega'', a Plenkoviću je ''simpatičniji dio ankete gdje HDZ u šestoj godini mandata ima podršku veću od 30 posto uz sve probleme i javnost vidi tko je tko, a od koga nikakve koristi nema''.



Nakon svađe oko umirovljenja zapovjednika Počasno-zaštitne bojne brigadira Elvisa Burčula očito ništa neće ni dalje biti oko imenovanja veleposlanika što, kako je upozorio Bago,''nije pristojno, niti dobro za zemlju da nijedan veleposlanik neće otići u nijednu zemlju svijeta predstavljati Hrvatsku''.

Cijeli je niz zemalja, podsjetio je, u koje trebamo poslati veleposlanike i diplomate, a među njima su SAD i brojne zemlje u Europi - Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Vatikanu, Mađarsku, Grčku, Crnu Goru, Slovačku, Katar, Japan, a tu su i NATO-va misija u Bruxellesu i UN-ova misija u Ženevi te još 15 generalnih konzulata pa ostaje pitanje hoćemo li ove godine ili sljedeće poslati ih s obzirom na sukob predsjednika i premijera.

