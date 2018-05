Nije tajna da pojedinim susjedima smeta kad na balkonu u svom vidokrugu vide razgolićeno tijelo.

Jedan Osječanin nije se zaustavio samo na osjećaju nelagode, nego je i pisao lokalnom listu o nepoćudnom pothvatu svoje susjede koja se, tvrdi on, na balkonu sunčala gola. Osječanin je pitao je li takav čin sam po sebi zakonom zabranjen?

''Gotovo svaki dan može se vidjeti kako se u susjednoj zgradi na balkonu gola sunča jedna djevojka. To nije prikladno, s obzirom na to da preko puta žive obitelji s malom djecom. Kad god djeca iziđu na balkon, moraju gledati golotinju, pa me zanima je li to prema našem zakonu zabranjeno'', napisao je čitatelj Glasu Slavonije.

''Češljajući'' zakone, list je pronašao odgovor na to pitanje koje ide u korist susjeda voajera. Prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za takav čin predviđena je novčana kazna u iznosu od 50 do 200 DEM, odnosno u protuvrijednosti domaće valute okvirno od 185 do 750 kuna. Tom se svotom, naime, kažnjava zbog prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana. Čini se, čak i onih koji vire u vaš balkon.

Gol na balkonu (Foto: Guliver/Thinkstock)

''Moral shvaćamo kao općeprihvaćeni standard društvenog ponašanja, tako da radnja prekršaja u pravilu predstavlja ponašanje koje znatnije odstupa od stavova sredine u kojoj se odvija. U praksi, to je najčešće obavljanje fizioloških potreba na javnome mjestu, kao i razgolićavanje'', objasnili su u PU osječko-baranjskoj na upit Glasa Slavonije.

I dok bi netko smatrao da su balkoni i terase privatna, policija smatra da u određenom trenutku to mogu biti i javna mjesta, nazvana "fiktivna javna mjesta"(fiktivan prema Hrvatskom jezičnom portalu znači: 'koji je stvoren u mašti, izmaštan, nepostojeći, prividan').

Javnost takvih mjesta, stoji nadalje u odgovoru osječke policije, prosuđuje se prema posljedici koja je nastupila, što znači da radnju ondje čini dostupnom javnosti.

''Izložena je pogledima javnosti ili je posljedica radnje nastupila na javnome mjestu, a što može biti i glasna glazba iz stanova ili kuća koja se čuje na ulici i sl.'', poručuje policija koja je na području PU osječko-baranjske prošle godine evidentirala šest prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana, a godinu prije 18, prema čl. 14. spomenutog zakona.

Što je s muškarcima gologa torza?

Iako će žensko razgolićavanje nerijetko izazvati negodovanje, moramo se složiti da ljeti gotovo svakodnevno svjedočimo muškim "toplesima" koji nisu ugodan prizor.

''Moj susjed ljeti hoda samo u kratkim hlačama i godinama to podrazumijevamo kao 'normalno'. Čak i da nije krupnije građe, a jest, nimalo mi nije ugodno svakodnevno gledati polugolog muškarca u zajedničkom dvorištu. Nije mi palo na pamet da ga tužim, no smatram da je to jedna vrsta diskriminacije'', rekla je jedna Osječanka.