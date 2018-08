Slučaj smrti 22-godišnjeg Mattea Ružića iz Zaprešića pokrenuo je pravu lavinu u političkim redovima.

I dok s jedne strane ministar Kujundžić prijeti kritičarima kaznenim prijavama te kako će ostati bez liječničkih licencija - oni mu odgovaraju na isti način. Liječnička komora zaprimila je prijavu i protiv njega. Poslao ju je Željko Jovanović. I ne samo to. Oporba će u saboru tražiti njegov opoziv.

Gost Dnevnika Nove TV bio je dr. Fadi Al-Mahariq, tajnik HUBOL-a, koji je pričao o ovoj temi. Na pitanje voditelja koji su razlozi da bi se liječniku trajno oduzela licencija za rad, odgovorio je: "Ako liječnik prekrši Hipokratovu zakletvu postoji mehanizam kako se licenca može oduzeti. Nije lako doći do nje, vi morate šest godina studirati, završiti uspješno studije, stažirati i položiti državni ispit. Pa vam Hrvatska liječnička komora izdaje licencu kao doktora opće medicine. Nakon toga možete ići na specijalizaciju 5 do 6 godina i onda imate licencu za specijaliste dermatologije, neurokirurgije, interne medicine... To je mukotrpan put i postoji mehanizam kako se može oduzeti liječniča licenca."

Ministar kao razloge navodi obmanjivanje i uznemiravanje javnosti te dizanje panike prije nego je stigao službeni nalaz - jesu li i to razlozi za trajno oduzimanje licencije, Fadija je upitao Saša Kopljar.

"Kao liječnik, mogu kazati da se ne bi trebao komentirati nijedan slučaj dok ne budu gotovi nalazi. Nije jednostavno kao liječniku da se spekulira o dijagnozama i razlozima ako to nije potvrđeno od strane struke. Ja smatram da to nije u redu. Je li to razlog za oduzimanje licence ili ne, mislim da će to Hrvatska liječnička komora s njezinim organima jako dobro promatrati. Liječnička komora i Sud časti će odlučiti ima li razloga za to ili ne", rekao je dr. Fadi Al-Mahariq i dodao kako mu nije poznato da je u dosadašnjoj praksi netko trajno ostao bez licencije.

