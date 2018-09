Zabrana kretanja se odnosi na sva motorna vozila (ulaz i izlaz), osim na interventna vozila (hitna pomoć, vatrogasci, policija i vozila pod pratnjom), komunalna vozila, vozila javnog gradskog prijevoza i taxi vozila te vozila osoba s invaliditetom.

Na današnji Europski dan bez automobila, uže središte Zagreba bit će od 8 do 20 sati zatvoreno za promet motornih vozila, a središnji događaj bit će na Europskom trgu, odakle će krenuti mimohod u koji će biti uključeni građani koji koriste alternativne načine kretanja kroz grad, te tradicionalna "Zagrebačka žbica", vožnja biciklima gradskim ulicama.

Grad Zagreb donio je rješenje o zatvaranju prometa u užem središtu grada 22. rujna, na Europski dan bez automobila, od 8 do 20 sati, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Promet motornih vozila zabranjen je u središnjoj zoni Zagreba omeđenoj ulicama: Trg bana Josipa Jelačića - Bakačeva (od rotora) - Jurišićeva - Palmotićeva (zapadni rub) - Boškovićeva (sjeverni rub) - Hebrangova (sjeverni rub) - Gundulićeva (istočni rub) - Ilica (sjeverni rub) - Mesnička (istočni rub do Streljačke) - Mesnička - Demetrova - Ilirski trg - Radićeva - Trg bana J. Jelačića.

Policija preporuča svim vozačima da na Europski dan bez automobila, umjesto svojeg vozila koriste javni gradski prijevoz ili izbjegavaju dolazak vozilom u širi centar Zagreba.

Iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada ističu kako će na Europski dan bez automobila, kojim se zaključuje Europski tjedan mobilnosti, građani moći doživjeti što bi smanjenje prometa značilo za kvalitetu njihova života.

Na sjevernoj strani parka Zrinjevac zagrebački gradonačelnik Milan Bandić će u 11:15 sati predstaviti pilot-projekt proširenja pješačke zone u središtu Zagreba. Sjeverna strana Zrinjevca, koja je dio planiranog pješačkog pravca od Masarykove do Amruševe ulice, bit će obogaćena atraktivnim sadržajima. Program će trajati od 8 do 20 sati, a za to vrijeme murale će na kolniku oslikavati Slaven Kosanović Lunar, poznati hrvatski umjetnik grafita. Na oslikanom dijelu prometnice održat će se koncerti mladih umjetnika s Muzičke akademije. U 11 sati nastupit će gitaristi Luka Lovreković i Ivan Šimatović, u 14 violončelisti Martin Kutnar i Janko Franković, a u 17 sati počinje klavirski koncert Danijela i Ljubomira Gašparovića. U slučaju kiše program će biti odgođen.

Europski dan bez automobila obilježit će se i na Europskom trgu, u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Kao središnji dio događanja održat će se mimohod centrom grada od 11 do 11:30 sati, koji će predvoditi voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Branko Baričević. U mimohodu će biti građani koji koriste alternativne načine kretanja kroz grad - pješaci, biciklisti, policija na biciklima, roleri, skateboarderi, osobe s tjelesnim invaliditetom.

U 11:45 sati s Europskog trga krenut će kolona biciklista u okviru tradicionalne manifestacije "Zagrebačka žbica", koju će podržati i gradonačelnik Milan Bandić.

Europskim danom bez automobila, 22. rujna, zaključuje se Europski tjedan mobilnosti koji se u organizaciji Europske komisije održava svake godine od 16. do 22. rujna kako bi se potaknulo europske lokalne vlasti na uvođenje i promicanje mjera održivog prijevoza te pozvalo stanovnike da isprobaju alternative korištenju automobila. Pod motom "Kombiniraj i kreni!" ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti usredotočen je na multimodalnost - korištenje različitih načina kretanja za dolazak na odredište - koji će biti predstavljeni na središnjem događanju na Europskom trgu, u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. (Hina)