FOTO/VIDEO Velika promjena za vozače u Zagrebu, ovim se planira smanjiti gužva tijekom prometne špice

Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna predstavio je projekte kojima iz grada planiraju smanjiti dio gužve u zagrebačkom prometu.

Započeo je rekavši kako ne postoji čarobni štapić za poboljšanje stanja u prometu sve dok se broj automobila na zagrebačkim cestama konstantno povećava.

Uz to, Pavuna je istaknuo da tramvajski vozni park nije obnavljan petnaestak godina i da su novi naručeni, ali ne mogu doći preko noći.

Dinamičke trake na Trešnjevci i Ribnjaku

Istaknuo je kako će pomaknuti semafor tridesetak metara na križanju Avenije Vukovar i Florijana Andrašeca. Osim postojećih voznih traka, dodati još jednu traku koja će puno značiti kad se zatvori semafor.

"Uvođenje treće trake u smjeru istoka te sinkronizacijom ovog raskrižja sa semaforom na Cerničkoj došlo do 17-postotnog povećanja protočnosti. Nadamo se da ćemo kada se ljudi naviknu na treću traku, doći do 20 posto", rekao je Pavus i dodao da je ta promjena iznimno bitna zbog čepa na Ozaljskoj i Krapinskoj.

"U tom trenutku, auti se mogu pozicionirati u tri trake dok čekaju paljenje zelenog svijetla. To je puno više vozila što znači da će puno više automobila stati. Kad se upali zeleno, oni mogu krenuti odjednom", rekao je Pavuna.

Sljedeće godine na jesen na ovom se potezu planira uvesti i tzv. dinamička traka.

"To bi značilo da bi srednja traka od Ozaljske do Florijana Andrašeca u jutarnjim satima, odnosno do podneva, služila za promet u smjeru istoka, a nakon toga bi se vratila u sadašnji režim, odnosno služila bi za vožnju u smjeru zapada", rekao je gradski pročelnik.

"Ovo će sigurno poboljšati protočnost u smjeru istoka u jutarnjim satima. U popodnevnima će i dalje biti problema, ali pritisak je ujutro znatno veći jer svi jure na posao, a popodne se to razvuče od 16 do 18 sati", zaključio je.

Dinamička traka uvest će se i uz park Ribnjak, od Zvonarničke do Langova trga. U jutarnjim satima srednja traka bi služila za smjer juga, a u popodnevnim za smjer sjevera.

"Kako čepovi ne bi nastajali na pješačkom prijelazu na križanju Palmotićeve i Stare Vlaške, tamo će se postaviti semafor koji bi radio u treptajućem i redovnom režimu poslije 18 sati, kada je na tom potezu više pješaka", rekao je Pavun.

Dodao je i da projektanti procjenjuju da bi se uvođenjem dinamičke trake promet na Ribnjaku ubrzao za 30 posto.

Oba projekta trebaju dobiti zeleno svjetlo od MUP-a, a iz Grada tvrde da su prve reakcije bile pozitivne. Ako projekti budu odobreni, Grad planira kampanju kojom bi vozače upozorili na nadolazeće promjene.

Zamjena za garažu kod KBC-a

Druga novost koju su u Gradu planirali je fizičko odvajanje žute trake na dijelu Bukovačke ulice zbog radova na KBC Zagreb odnosno zatvaranja garaže sa šestotinjak parkirnih mjesta.

Grad je stoga pripremio Park&Ride parkiralište kod okretišta na Borongaju. Svi koji moraju ići u bolnicu, mogli bi svoje automobile ostaviti tamo za kartu od 2,3 eura te s tom kartom koja vrijedi za vozača i još jednu osobu linijom 228 sa Svetica doći do bolnice.

"Odvajanje žute trake je nužnost jer smo svjesni toga da se velik broj vozača vozi po njima. Ona će se fizički odvojiti u dužini od tristotinjak metara kako bi ljudi koji idu javnim prijevozom u bolnicu mogli brže doći do nje" rekao je Pavuna.

Nije isključio mogućnost da se postave i fizičke prepreke i na nekim drugim lokacijama ili da policija spusti na prometno redarstvo mogućnost pisanja kazni za vožnju po njima.

Pročelnik se pohvalio da je trenutačno 88 semaforiziranih raskrižja sinkronizirano. Rekao je da vjeruje do kraja godine mogu dostići brojku od planiranih sto.

"Centar za upravljanje prometom (CUP), koji sada nije reprezentativan i za pokazivanje, bit će smješten u Branimirovoj ulici i dok on zaživi tamo, vjerujem da ćemo imati i 150 uvezanih raskrižja", kazao je Pavuna.

