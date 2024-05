Pobjednik Nemo i Europska komisija pobijesnili na organizatore Eurosonga: "Nevjerojatno, morao sam je švercati..."

Skandali i kontroverze obilježili su Eurosong. A sad su u središtu - zastave. Europska komisija ljutita je na organizatore jer nisu dopustili unošenje zastave Europske unije u dvoranu. Pa su im uputili i službenu žalbu.

"Aposlutno nema razloga da se ne dopusti EU zastava. EBU možemo ohrabriti i reći im da je to greška, a kako će postupiti, njihova je oduka", kaže Eric Mamer, glasnogovornik Europske komisije.

Jedan europski političar na društvenim je mrežama objavio da mu osiguranje nije dopustilo u dvoranu unijeti EU zastavu. Organizatori za Dnevnik Nove TV kažu da se sve radi u dogovoru s televizijskom kućom koja je domaćin.

"Nikada nije postojala pismena zabrana zastave Europske

unije. S obzirom na pojačane geopolitičke tenzije, pravila oko zastava na ovogodišnjem događaju su se striktnije provodila od strane osiguranja", odgovorili su.

Eksplicitna zabrana zaista nigdje nije pisala, kaže šef hrvatske delegacije. I dodaje da svake godine televizija domaćin, u ovom slučaju Švedska televizija, donosi svoju odluku.

"U kojoj su rekli da su poželjne zastave zemalja koje se natječu i može proći još zastava duginih boja, sve ostale zastave... Dakle, nije bilo takve kontrole da bi sad nekoga bacali van ili oduzimali zastave, to se sigurno nije događalo", rekao je Tomislav Štengl, šef hrvatske delegacije na Eurosongu.

Pretražili smo arhivu i prošle godine zastave Europske unije bile su posvuda. I u publici. Ovome se čudi i vrsni poznavatelj ovog festivala - Kostadinov.

"Ne mogu razumijeti da ta zastava, ma ne na Eurosongu, nego da nigdje u Europi ne može biti ne dobrodošla. Ona je uvijek dobrodošla, to je sasvim nešto normalno i ovo je teško objasniti osim ovako globalno-političkom floskulom kako je EBU to i rekao", kaže Aleksandar Kostadinov, bivši šef delegacije i komentator Eurosonga.

A pobjednik Eurosonga svugdje se pojavljivao s nebinarnom zastavom. Zbog nje se i on obrušio na organizatore.

"Nevjerojatno. Morao sam prošvercati svoju zastavu zato što je Eurovizija rekla ne. Svejedno sam to učinio i nadam se da su i drugi ljudi napravili isto", kazao je pobjednik Eurosonga Nemo.

"To mi je teško vjerovati da je on imao zabranu i to morao švercati. Ako pogledate svaki treći kadar publike unutra, vidjet ćete da je toliko bilo tih zastava i toliko na drugi način istaknutih predstavnika i tih grupacija, stvarno ne vjerujem", ističe Kostadinov.

Čini se kako je pobjednik iskoristio trenutak da skrene pozornost na ono što mu je bitno jer sami organizatori nam kažu da nisu imali problem s nebinarnom zastavom.

"Vi kad dolazite u dvoranu, prolazite strogu kontrolu, ali to je aerodromska kontrola. Nitko ne vadi detalj po detalj nego sve ide kroz skenere i rendgene. Ova priča da je on prošvercao zastavu. Gledajte, vi nosite svoje zastave, možete unutra staviti koju god. Teško da će vas sad netko napasti pa sad oduzimat tamo zastave", poručuje Štengl.

Pravila oko zastava za sljedeći Eurosong će razmotriti u suradnji sa švicarskom televizijom. Bar su tako rekli na upit Dnevnika Nove TV. A čini se da će se morati i bolje potruditi oko organizacije. Jer ove godine show na pozornici je bio na razini, ali sve oko toga je bilo poprilično kaotično, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



