SDP-ovci Gordan Maras i Damir Mateljan izveli su performans u Europskom parlamentu.

Na sjednici Europskog parlamenta sudjelovala je saborska delegacija, a SDP-ovci Gordan Maras i Damir Mateljan jasno su pokazali što misle o predsjedniku Europskog paralemnta Antoniju Tajaniju.

''Upravo sam u European Parliament predao Plenkovićevu prijatelju Tajaniju ovu poruku koju sam napisao na svojem name tagu. Video ću objaviti malo kasnije!

Rekao mi je: 'Oh, thank you!''' napisao je Maras na Facebooku.

Nešto kasnije objavio je i video kako Tajaniju uručuje poruku, a sve zbog njegovih izjava o ''talijanskoj Istri i Dalmaciji''.

''Trenutak kada sam uručio Plenkovićevu prijatelju Tajaniju poruku da ode! Uvrijedio je svojim porukama zemlju članicu EU i njezine građane. Mislite da će djelovati?'' napisao je.

''Ove dvije ćelave glave u EU parlamentu, to smo kolega Maras i ja. Dok je predsjednik Europskog parlamenta, gospodin Tajani govorio, iz protesta spram njegove izjave o talijanskoj Istri i Dalmaciji, okrenuli smo mu leđa i napustili dvoranu.

P.S. Kolega Maras uručio mu je i 'aviončić', no gospodin Tajani puno je bolje reagirao od ministra Krstičevića 😇'', napisao je Damir Mateljan.