Je li država pravodobno i primjereno reagirala na riječi predsjednika Europskog parlamenta Antonia Tajania, komentirala je Ivana Petrović.

"Mislim da je država trebala ispravnije reagirati na Tajanijeve riječi. To nije ni prvi ni posljednji put da čujemo tako nešto od talijanskog političara, da su Istra i Dalmacija talijanske. Sjetimo se prije desetak godina, u mandatu predsjednika Mesića. Imao je istu takvu polemiku s tadašnjim predsjednikom Napolitanom koji je inače ljevičar i socijalist, na istu temu, samo je tada reakcija bila puno oštrija i ta njihova polemika je trajala danima.

Talijanski iredentizam, moramo o tome otvoreno govoriti, dio je politike Talijanske Republike u kojem postoji poprilično parlamentarni konsenzus oko toga, samo postoje političari poput gospodina Tajanija koji nisu dovoljno pametni pa to govore glasno. Ono što drugi misle i o čemu djeluju tajno. To se stalno vuče kroz hrvatsku povijest, od okupacije, ne samo nakon Drugog svjetskog rata.

Navest ću samo par primjera na koje se Hrvatska nije uopće obazirala. Primjerice, Renza de Vidovicha, poznatog talijanskog iredentista rođenog u Zadru, odlikovala je talijanska vlada prije desetak godina. Rođen je 1934. godine. Mislim da je još uvijek živ. Iznimno je aktivan u esulskim udrugama. Bio je zastupnik Trsta u talijanskom parlamentu, kao predstavnik neofašističkog pokreta. Ponovno je pokrenuo list Il Dalmata u Trstu, autonomaški list koji je djelovao u Zadru krajem 19. i početkom 20. stoljeća, proveo u Splitu određena istraživanja, osnovao neki institut. On s regijom Veneto promiče ideju Dalmacije kao europske regije.

Sve su to stvari na koje Hrvatska treba obratiti pažnju i stoga mislim da je trebalo poslati notu. Prvo zbog toga jer gospodin Tajani nije to izrekao kao predsjednik Europskog parlamenta, nego kao talijanski političar, na tlu Talijanske Republike, u društvu Salvinija, ministra u talijanskoj vladi, ali to nitko nije demantirao.

Štoviše, ako pratite talijanski tisak, vidite da ga svi podržavaju. Ta nota je bila potrebna. Ona ne bi ugrozila međudržavne odnose. Vidimo danas Mattarella i Macron vrlo pomirljivo razgovaraju. Francuska je povukla svog veleposlanika na konzultacije iz Rima prošli tjedan. Ona je potrebna zato da bi prvo sačuvala obraz države i da se pokaže da imamo stav. Drugo, ovo nije zadnji put, to će se događati i ubuduće, i netko će ovo vrijeme valorizirati za 10, 15, 20 ili 50 godina. Potrebno je da u arhivi Ministarstva vanjskih poslova bude notirano i da postoji nekakav službeni stav koji će se onda moći koristiti.

Nejedinstvo u Hrvatskoj

Slovenci su to puno bolje odradili. Svi EU mediji su pisali o uvrijeđenim Slovencima. Naša strana se nije potrudila niti brifirati novinarski zbor akreditiran u Bruxellesu, koji je nakon Washingtona najmnogobrojniji u svijetu.

Što se tiče razlika između HDZ-a i SDP-a - HDZ se ne želi zamjeriti bitnom članstvu unutar europske pučke obitelji prije europskih izbora, kao što se ministrica koja je rekla da nemaju kome poslati notu očito ne želi zamjeriti jednoj bitnoj europskoj državi uoči svog izbora za tajnicu Vijeća Europe, za što ima dosta šanse jer je svima drugi izbor. A oko prvog izbora će se brojne članice te parlaonice jako teško moći usuglasiti.

U svakom slučaju, mislim da je trebalo reagirati promptno i ispravnije. Ovo što je gospodin Tajani rekao nije iznimka. Na talijanski iredentizam se može i mora obraćati pažnja, i to će se sigurno događati u budućnosti."

