Europska komisija pokrenula istragu protiv Hrvatske

Europska komisija otvorila je detaljnu istragu kako bi ocijenila je li državna potpora koju je Hrvatska navodno dala poduzeću Hrvatske šume d.o.o. ("HŠ") i nekim hrvatskim drvoprerađivačima u skladu s Unijinim propisima o državnoj potpori.

HŠ je poduzeće u stopostotnom državnom vlasništvu, a od 1990. ima isključivo pravo upravljanja i komercijalnog iskorištavanja svih šuma u javnom vlasništvu u Hrvatskoj.

Komisija je istragu otvorila po primitku pritužbe u kojoj se tvrdi da su HŠ i neka hrvatska drvoprerađivačka poduzeća ostvarili korist od državne potpore nespojive s unutarnjim tržištem. Potpora je navodno dodijeljena tako što HŠ nije državi platio isključivo pravo upravljanja i komercijalnog iskorištavanja hrvatskih javnih šuma te netržišnim cijenama koje je HŠ ponudio nekim hrvatskim drvoprerađivačkim poduzećima koja su s HŠ-om potpisala ugovore o kupnji drva.

Na temelju preliminarne ocjene, kad je riječ o isključivom pravu komercijalnog iskorištavanja javnih šuma dodijeljenom Hrvatskim šumama, Komisija sumnja na to da se izostanak plaćanja može smatrati gospodarskom prednošću u odnosu na privatne vlasnike šuma koji, da bi se natjecali s HŠ-om, šumu moraju kupiti ili zakupiti. Isto tako, u odnosu na netržišne cijene ponuđene nekim hrvatskim drvoprerađivačkim poduzećima, Komisija sumnja na to da nije riječ o samostalnim poslovnim odlukama neovisnog poduzeća (HŠ), nego da su to odluke države, koje su dovele do gospodarske prednosti za odabranu skupinu kupaca HŠ-a.

Komisija će sada detaljno ispitati može li se potvrditi koji od tih početnih razloga za zabrinutost. Hrvatskoj i zainteresiranim trećim stranama, među kojima su i navodni korisnici potpore i podnositelj pritužbe, otvaranje detaljne istrage daje mogućnost da dostave primjedbe, a ni na koji se način ne prejudicira ishod istrage.

Iz Komisije su objasnili i što se smatra državnom potporom.

"U skladu s člankom 107. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju EU neka mjera čini državnu potporu ako su ispunjena četiri kumulativna uvjeta: mjeru dodjeljuje država članica, i to putem državnih sredstava; mjerom se određenim društvima mora dati selektivna gospodarska prednost, ta prednost narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje i ta mjera mora utjecati na trgovinu među državama članicama EU-a. Ako ijedan od navedenih kriterija nije ispunjen, mjera nije državna potpora" pojašnjavaju.

Pročitajte i ovo nevjerojatan slučaj Zašto mrtva žena 100 dana leži u bolnici i nije pokopana: "Ugroženi su životi, svi su prijetili da će dati otkaz!"

Pročitajte i ovo Geopolitička preslagivanja Nemir se širi Europom: Oni su članica NATO-a i strahuju da su iduća Putinova meta