EK upozorila Hrvatsku: Imate rok od dva mjeseca!

Hrvatska, Mađarska i Rumunjska dobile su obrazloženo mišljenje jer nisu ispoštovale rok do kojeg su morale izvijestiti o postizanju svojih ciljeva u pogledu energetske učinkovitosti i udjela energije iz obnovljivih izvora. Rok za to istekao im je prije više od godine dana, a službeno su opomenute da to nisu ispoštovale u siječnju ove godine.

Sad imaju dva mjeseca da to učine ili ih Komisija može tužiti sudu EU. Drugo obrazloženo mišljenje Hrvatska je dobila zajedno s Italijom, Latvijom, Litvom i Slovačkom jer još nisu u potpunosti u nacionalno zakodnodavstvo prenijele pravila EU-a o unutarnjem tržištu električne energije koja su usvojena kako bi se u cijeloj Uniji uspostavila istinski integrirana, konkurentna, fleksibilna, pravedna i transparentna tržišta električne energije usmjerena na potrošače.

Rok za to istekao im je još u prosincu 2020. godine, a nisu to učinile niti nakon što su im poslane opomene. Tih pet država članica ima rok od dva mjeseca da poduzmu potrebne mjere i o tome obavijeste Komisiju. U protivnom, opet mogu završiti na sudu EU.

Treće, Komisija je pozvala Hrvatsku i Portugal da izrade i pošalju preslike svojih prostornih planova morskog područja. Hrvatskoj je poslala obrazloženo mišljenje jer smatra da njezin odgovor na službenu opomenu nije u potpunosti zadovoljavajući.

Procedura je ista kao i u prethodnim slučajevima, Hrvatska ima rok od dva mjeseca da odgovori na obrazloženo mišljenje i poduzme potrebne mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka ili se suoči sa sudom.

I dvije opomene

Komisija je započela postupak protiv Hrvatske slanjem službene opomene zbog neusklađenosti s Direktivom EU-a o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari.

Direktivom o nacionalnim gornjim granicama emisija utvrđene su obveze smanjenja emisija za nekoliko onečišćujućih tvari u zraku, kao što su dušikovi oksidi (NOx), sumporov dioksid (SO2) i sitne lebdeće čestice (PM2,5), koje svaka država članica treba ispuniti za svaku godinu od 2020. do 2029.

Službena opomena korak je koji prethodi obrazloženom mišljenju i Hrvatska sad ima dva mjeseca da to izbjegne.

Također, Komisija je odlučila pokrenuti postupak upućivanjem službene opomene Hrvatskoj i još 16 zemalja koje poziva da osiguraju poštovanje Uredbe o uspostavi Prvog zajedničkog projekta radi provedbe tehničkih rješenja u području upravljanja zračnim prometom.

Tim se projektom osigurava usklađena provedba različitih postupaka i tehničkih rješenja, što je ključno za dobro upravljanje zračnim prometom u cijeloj mreži jedinstvenog europskog neba. Unatoč tome što je dovršenje provedbe bilo predviđeno za 31. prosinca 2022., neki dionici u tim državama članicama još nisu počeli provoditi neke od tih postupaka.

Sve opomenute države članice imaju sada dva mjeseca da odgovore i uklone nedostatke na koje je ukazala Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija im može uputiti obrazložena mišljenja.

Komisija, kao čuvar ugovora EU-a, zadužena je pratiti kako države članice primjenjuju europske zakone i jednom mjesečno objavljuje paket povrede prava EU-a. Na temelju vlastitih istraga ili pritužbi građana, poduzeća ili ostalih dionika pokreće postupak povrede prava EU-a.

Postupak ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.