VIDEO Zbog električnog romobila u Podravini izgorio gospodarski objekt

Drveni gospodarski objekt zahvaćen je požarom u nedjelju oko 13 sati u mjestu Ždala, u općini Gola, na samoj granici s Mađarskom, a uzrok mu je bio kvar na električnom romobilu.

Zbog kvara na električnim romobilu došlo je do požara u drvenom dijelu gospodarskog objekta, koji se potom proširio na ostale gorive predmete i radne strojeve.

U nemilom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a vlasnik procjenjuje da je požar nanio štetu u vrijednosti nekoliko tisuća eura.

Policija je uz pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja provela očevid te će o svemu izvijestiti državno odvjetništvo.

Istraživanja pokazuju da električna i hibridna vozila postaju sve učestaliji uzrok intervencija vatrogasaca, što nameće potrebu za njihovom boljom edukacijom i pripremom.

Litij-ionske baterija zahtijevaju veći napor pri gašenju jer da bi se požar eliminirao potrebno je više vode i dugotrajnije gašenje.

Pokazalo se da napunjene predstavljaju najveću opasnost pa se, ovisno o okolnostima, one veće nerijetko pusti da same izgore pod nadzorom vatrogasaca.