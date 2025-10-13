Ispred stana bivšeg HOS-ovca i tjelohranitelja poznatog pjevača aktiviran eksploziv

U eksploziji u hodniku zgrade u Kaštel Gomilici oštećena ulazna vrata dvaju stanova, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Incident, u kojem nitko nije ozlijeđen, dogodio se u ponedjeljak, sat vremena iza ponoći, a policija provodi kriminalističko istraživanje.

Kako je Slobodna Dalmacija neslužbeno doznala, eksplozivna naprava postavljena je i najvjerojatnije aktivirana pritiskom tipke na mobitelu ispred vrata stana 48-godišnjeg Marinka Pivčevića, zvanog Arkan, nekadašnjeg pripadnika HOS-a i donedavno suradnika i tjelohranitelja pjevača Siniše Vuce.

Pivčević se početkom 2022. godine predao policajcima splitske Službe organiziranog kirminaliteta na granici s BiH, nakon što je bio u bijegu više od desetljeća.

Njegova bivša supruga jednom je prilikom svjedočila na splitskom Županijskom sudu da je u bijegu jer je "prevario državu za neka auta i firme".