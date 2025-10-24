Ekskluzivno istraživanje Dnevnika Nove TV: Zaustavljen trend rasta podrške jednom političaru

Mjesečno istraživanje Crobarometar u listopadu odražava događaje od kraja prethodnog i početka aktualnog mjeseca.

U burnoj političkoj jeseni, popularne i nepopularne odluke političara utječu i na stavove građana o njima i institucijama. Kakvo ozračje vlada u zemlji, koji su rejtinzi stranaka, koje ocjene institucija te tko je najpopularniji političar, u Dnevniku Nove TV prezentirao je Petar Pereža.

HDZ i dalje vodeća stranka

Na stranačkoj sceni ni ovaj mjesec nema značajnih promjena. HDZ je vodeća stranka s 27,7 posto podrške ispitanika. SDP je drugi s podrškom od 21,4 posto ispitanih građana. Slijede Možemo! s 11,8 posto, Most s 5,7 posto, a nakon njih slijedi DP s 3 posto.

Crobarometar za listopad Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Smjer u kojem Hrvatska ide

Optimizam građana je na sličnoj razini kao i prethodnih mjeseci. Oko 22 posto ispitanika smatra da zemlja ide u dobrom smjeru, dok 69 posto smatra da ide u pogrešnom smjeru. 9,4 posto ne zna ide li zemlja u dobrom ili lošem smjeru.

Crobarometar za listopad Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Najveći problem visoke cijene

Problem broj jedan koji muči građane su visoke cijene, skupoća i inflacija. Na drugom je mjestu nezadovoljavajući životni standard i niske plaće, a slijedi korupcija i kriminal na visokoj razini.

Crobarometar za listopad Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Među top pet problema u zemlji su još gospodarstvo i socijalni status umirovljenika.

Rad Vlade i Predsjednika

Podrška radu Vlade je na istoj razini kao i prošlog mjeseca - podržava je 28 posto ispitanika, dok je 64 posto ne podržava.

Crobarometar za listopad Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Zaustavljen je petomjesečni trend kontinuiranog rasta podrške radu predsjednika Zorana Milanovića te mu je ovaj mjesec podrška na sličnoj razini kao i u rujnu. Njegov rad podržava 50 posto, a ne podržava 41 posto ispitanih građana.

Crobarometar za listopad Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Pozitivan i negativan dojam o političarima

U istraživanju je od rujna ove godine izmijenjen popis osoba za koje se ispituje dojam građana.

Pereža je prokomentirao rezultate za top 5 rangiranih osoba prema pozitivnom dojmu.

Crobarometar za listopad Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Zoran Milanović i dalje je najpozitivniji političar i o njemu 60 posto ispitanika ima pozitivno mišljenje, a 35 posto negativno. Za predsjednika nema tko nije čuo, a kakav dojam na njih ostavlja nije sigurno 5 posto ispitanika.

Tomislav Tomašević ostavio je na 43 posto ispitanika pozitivan dojam, na 46 posto negativan, 1 posto za njega nikad nije čulo, a 10 posto ne zna što bi reklo.

O ministru obrane, Ivanu Anušiću, 41 posto ispitanika misli pozitivno. Negativan dojam ima 35 posto ispitanika, 9 posto nije za njega nikad čulo, a 15 posto njih ne zna kakav dojam ostavlja.

O Ivani Kekin 37 posto ispitanika misli pozitivno, 48 posto negativno, 3 posto za nju nije nikad čulo, a 12 posto ne zna kakav dojam ostavlja.

U top 5 je i Andrej Plenković o kojem 35 posto građana ima pozitivan dojam, dok 57 posto ima negativan dojam. Za predsjednika Vlade svi ispitanici su čuli, a njih 8 posto nema jasno definirano mišljenje o dojmu koji na njih ostavlja.

Među osobama za koji se prati dojam najlošije kotira Ivan Penava, o kojem 61 posto građana ima negativan dojam.

Vlada je dobila ocjenu 2,44, no i dalje je to dvojka, Sabor tek 2,15, dakle opet dvojka, a čvrstu trojku ima Predsjednik odnosno ocjenu 2,98, zaključio je istraživanje Pereža.

Crobarometar za listopad Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. listopada CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 990 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.