Suspendirani član Predsjedništva SDP-a i potpredsjednik Sabora Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da će članovi Kluba zastupnika SDP-a odlučiti hoće li predsjednik SDP-a Davor Bernardić postati predsjednikom Kluba, ali da bi bilo vrlo čudno da dvije trećine zastupnika koji se ne slažu s njim ipak podrže Bernardića za predsjednika Kluba.

"Izabere li se Bernardić, to bi onda bilo gaženje riječi i potpisa", rekao je Hajdaš Dončić komentirajući neizvjesnost oko toga tko će ubuduće voditi stranački parlamentarni Klub nakon što je Arsen Bauk podnio ostavku, te dodao kako Bernardić "vjerojatno ne može biti predsjednik Kluba".

Poručio ja da o također suspendiranom Peđi Grbinu ima vrlo dobro mišljenje, jer je on najaktivniji zastupnik SDP-a, i bio bi odlično rješenje za upravljanje Klubom SDP-a.

Predsjedništvo SDP-a u srpnju je donijelo odluku da će od jesenskog zasjedanja vođenje Kluba zastupnika od Bauka preuzeti Bernardić. Međutim, kako se neslužbeno doznaje, Bernardić je od toga odustao i o tome obavijestio Bauka.

Hajdaš Dončić vjeruje kako bi bilo dobro da se Bernardić povuče s mjesta predsjednika stranke do početka jesenskog zasjedanja Sabora, no, dodaje, "i za to moraju neki dionici koji su potrebni u ovom procesu raščistiti sami sa sobom i shvatiti da ovo ne vodi ničemu".

Dobro bi bilo da se problemi riješe unutar SDP-a prije nekih "možda turbulentnih, jesenjih političkih kiša", apelirao je na stranačke kolege.

"Ja nisam čovjek koji 'brije' na funkcije, ali ovo u meni malo izaziva inat"

Hajdaš Dončić je rekao da nakon neformalnog okupljanja u Kamanju Bernardićevi protivnici nisu razgovarali s drugom stranom u stranci, no, "u Kamanju su se okupili razni ključni čimbenici SDP-a i svi tražimo isto - da Davor Bernardić ode i da se raspišu izbori za sva tijela SDP-a".

Upitan je li kamanjska skupina spremna odustati ili postići kompromis oko zahtjeva da se unutarstranački izbori moraju održati do kraja godine, odgovorio je kako je "za valcer i kompromis potrebno dvoje".

"Svi kojima je u interesu stabilnost SDP-a znaju da se mora razgovarati i da su potrebni kompromisi svih strana. Nismo ovdje da lupamo glavom u zid, već smo za konsenzus i dogovor koji vodi stabilnosti SDP-a. Svi moramo biti zajedno u stavu da stabilan SDP znači stabilnu Hrvatsku, jer ako HDZ nema kvalitetnu oporbu ponaša se kao slon u staklani, a to nije dobro za društvo", poručio je Hajdaš Dončić.

Na pitanje bi li Biljana Borzan bila dobra predsjednica stranke ocijenio je kako Borzan zbog "izvrsnog rada u Europskom parlamentu, osobito na ideologijama 21. stoljeća, a to sigurno nisu ustaše i partizani nego zaštita potrošača, ima veliku podršku građana, a vjerujem i članica i članova SDP-a".

No, o tome će odlučivati članice i članovi SDP-a koji znaju i razumiju da je, osim dobrog rada u stranačkoj bazi, važna i percepcija javnosti, kaže Hajdaš Dončić.

O njegovu ostanku na dužnosti potpredsjednika Hrvatskog sabora, s obzirom na dvogodišnju suspenziju, rekao je da odlučuje Klub zastupnika. "Ja nisam čovjek koji 'brije' na funkcije, ali ovo u meni malo izaziva inat", dodao je. (Hina)