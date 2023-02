Ekipa Dnevnika Nove TV pronašla je snimke koje bacaju novo svjetlo na priču o zagađenju podmorja kod Šibenika. Na njima se vidi da sadašnji gradonačelnik upozorava na problem iako je na konferenciji za medije rekao da to "nikada" nije učinio.

Gradonačelnik Šibenika Željko Burić rekao je, odgovarajući na pitanje novinarke, da u svojoj političkoj karijeri "nikada" nije rekao da je plaža Banj zagađena.

Međutim, ekipa Dnevnika Nove TV pronašla je snimku koja je 2013. godine objavljena na stranicama šibenskog SDP-a i na kojoj govori o području bivše Tvornice elektroda i ferolegura (TEF).

"Ja ću samo reći da građani nisu slijepi. Neka pogledaju s bilo koje zone grada s koje se vidi TEF, pa će vidjeti što se tamo nalazi. Crnilo kakvo je i bilo, koje je neupotrebljivo za bilo kakvu investiciju", rekao je Burić na snimci.

Buriću istraživanje Instituta Ruđer Boškovića iz 2011. godine tada nije bilo poznato.

"Ja ću samo postaviti jedno pitanje: Jesu li kontaktirali ljude iz Nadina i Pakoštana koji imaju rezultate analiza iz Njemačke, koje su vrlo, vrlo relevantne?" upitao je Burić na snimci.

Kupanje iznad atomske bombe

Problem je bio i što je pronađen benzoapiren.

"Sada kada znam da tamo postoji benzoapiren u nekoliko puta većoj koncentraciji od one za koju se očekuje da će imati biološkog efekta ne bih se ondje kupao toliko dugo dok se ne napravi analiza rizika", rekao je ekotoksikolog i ekostatističar Branimir Hackenberger.

"Zamislite da sada zapalite jednu cigaretu i svi ćemo biti pod utjecajem tog spoja. Roštiljajte meso i jest ćete ga", rekao je.

Zbog toga je gradonačelnik zaključio: "Ja se mogu kupati iznad atomske bombe i ništa mi se neće dogoditi. Mogu se tako kupati desetljećima. Jer ona je, kao neaktivna, potpuno bezopasna", rekao je Burić.

Inače, na konferenciji za medije na kojoj se o ovoj temi raspravljalo bila je i direktorica tvrtke koja upravlja područjem TEF-a. Međutim, u 35 minuta nije progovorila niti jednu jedinu riječ.

Stručnjak o rezultatima analize

O toj je temi s reporterom Domagojem Mikićem u Dnevniku Nove TV razgovarao Tvrtko Smital s Instituta Ruđer Bošković. Na početku je komentirao rezultate analize sedimenta.

"Pogotovo zabrinjavaju policiklički aromatski ugljikovodici i neki metali. Sasvim je sigurno da su to koncentracije koje se po nekim svjetskim standardima smatraju izuzetno značajnima. Dakle, nema dvojbe da je to značajno zagađen sediment", rekao je.

"Predstavlja li on opasnost za ljude i okoliš? To prije svega ovisi o namjeni prostora koji se želi realizirati", dodao je.

Mikić je zatim istaknuo da se, prema riječima gradonačelnika Burića, tamo planira napraviti plaža.

"Sa stajališta struke sasvim je sigurno potrebno napraviti analizu vjerojatnosti mobilizacije takvih tvari iz sedimenta. Ako je to inertni sediment, onda je opasnost manja, ali na to se sigurno ne može odgovoriti jednoznačno", rekao je Smital.

Reporter Dnevnika Nove TV zatim ga je pitao i za komentar o pronalasku velikih količina mangana.

"To je sasvim sigurno zabrinjavajuće. Ja bih rekao da, kad se pogleda povijest Šibenika, odnosno postrojenja koja su tamo bila, to nije iznenađujuće. To bi se trebalo sanirati i tehnologija za to postoji", odgovorio je.

Smital je također rekao da "svakako nije preporučljivo" u sporni sediment gurati ruke ili sjediti na njemu.

"To ne znači da ćete se sutra fatalno razboljeti, ali dugo, kronično izlaganje sasvim sigurno ne bi bilo dobro", istaknuo je.

