Ovogodišnji festival Dani komunikacija najavljuje posebnog gosta. Jedan od govornika bit će Edward Snowden.

Bivši djelatnik CIA-e i konzultant National Security Agency (NSA) koji je, kako sam kaže, radio na stvaranju najefikasnijeg sustava društvene kontrole u povijesti čovječanstva, javit će se videolinkom već prvog dana festivala 20. travnja. Održat će uvodno izlaganje s temom Restoring trust - How to solve the next generation of privacy & security dilemmas, nakon toga slijedi intervju s moderatorom, a i publika će moći postavljati pitanja preko aplikacije.

"Sve što učinimo danas trajat će zauvijek. Ne zato što želimo zapamtiti – nego zato što nam više nije dopušteno zaboraviti", rekao je Edward Snowden, koji je riskirao sve u trenutku kada je razotkrio sustav masovnog nadzora te šokirao svijet 2013. godine.

Snowden već cijelo desetljeće preuzima odgovornost za svoje prijašnje djelovanje i kaže: "Sudjelovanje u izgradnji tog sustava moja je najveća pogreška."

JMBG odlazi u povijest: "Matični broj građana više se neće tražiti"

"Snowden je jedno od najistaknutijih imena svjetske povijesti kada je riječ o privatnosti, javnim interesima i sigurnosti na internetu, tema od kojih ne možemo niti želimo pobjeći", izjavila je direktorica festivala i direktorica programa Dana komunikacija Dunja Ivana Ballon.

Edward Snowden javit će se iz Moskve, kamo je morao otići nakon što su mu američke vlasti poništile putovnicu jer je razotkrio kako je vlada SAD-a imala mogućnost pristupiti informacijama o pozivima, tekstualnim porukama te e-pošti svake osobe na planetu. O njemu i njegovim pothvatima snimljen je Oskarom nagrađeni dokumentarac "Citizenfour".

Dani komunikacija, poznati po postavljanju nekonvencionalnih pitanja i potrazi za nesvakidašnjim odgovorima, vraćaju se u Rovinj od 20. do 23. travnja 2023.