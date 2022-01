Pravila oko korona virusa nerijetko se tumače "po potrebi". Primjerice korona pozitivan Nikola Karabatić mogao je igrati na rukometnom prvenstvu. Struka, pak, zbog dvostrukih kriterija apelira na građane - čuvajte se, cijepite se.

Iako pozitivan na koronavirus, Nikola Karabatić boje francuske reprezentacije branio je na utakmici protiv Islanda. A što pozitivan test znači, znao je još na početku eura.

"Sa strane igrača mi pazimo, da jedan pozitivan test može da nam zezne cijelo Europsko prvenstvo. I ako si pozitivan, gotovo, ideš kući… I znači paziš, treniraš, u karanteni si, pokušavaš da ne vidiš nikoga i stigneš u hotel, ima klijenata bez maske. Tu smo rekli EHF-u da to nije normalno", rekao je prije 11 dana Nikola Karabatić, francuski reprezentativac.

A isti taj savez njemu je dopustio igrati. Zarazi unatoč. Razlog je taj što je koronu prebolio u prosincu, a visoka razina antitijela znači da ne predstavlja opasnost za druge. Za imunologa Zlatka Trobonjaču to je pogrešna odluka.

"Vi ne možete znati ako čovjek ima virus u sebi i određenu razinu antitijela je li on zarazan ili ne. Mi možemo pretpostaviti da, što je veća koncentracija antitijela u tijelu, je čovjek manje zarazan, budući da antitijela blokiraju taj virus. Na neki način, ako se virus tako blokiran i prenese na drugu osobu onda će virus biti manje zarazan to je sigurno, a koja je to sad razina antitijela u kojoj mjeri je taj virus blokira, vi to ne možete znati", kaže imunolog.

A takve odluke, kaže, dovode u pitanje regularnost natjecanja. Jer na istom prvenstvu Hrvatska je imala 12 pozitivnih igrača, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

"Hrvatska je definitivno najpogođenija sa svim ovim problemima jer vidimo koliko smo igrača promijenili u prve tri utakmice", rekao je Mirko Alilović, hrvatski reprezentativac.

"Dosta nas je istrošio ovaj turnir i te rotacije i psihički i fizičkih oćeš igrat, nećeš igrat testovi svaki dan, dva", opisuje hrvatski reprezentativac Luka Cindrić.

I dok Karabatić Francusku i dalje vodi prema medalji. Novaka Đokovića korona i australske vlasti zaustavile su u osvajanju rekordnog 21. Grand Slama. Početkom mjeseca necijepljen je stigao u Australiju no, vlasti su mu otkazale vizu. Kao takav je, tvrdile su australske vlasti, mogao biti rizičan za zajednicu. Nije trebao, rekle su, doslovno pozivati ljude da se ne cijepe, jer kao velika sportska zvijezda ima utjecaj na sve generacije.

"On nije jedini koji je činio pogrešne stvari u ovom slučaju. Jasno je da ima više odgovornih u ovog groznoj situaciji kojoj smo svjedočili protekla dva tjedna. Ali, naravno, on je također jedan od odgovornih. Na osobnoj razini mogu reći da bih ga volio vidjeti kako igra ovdje. Bi li bilo fer ili ne da on ovdje igra je posebna rasprava i o tome više ne želim govoriti", rekao je prošlog ponedjeljka Rafael Nadal, osvajač 20 Grand Slam turnira.

"Nas ovdje ne testiraju, stoga mislim, da nas testiraju, bilo bi vjerojatno više pozitivnih nego što ih je sada. Dopušteno nam je jesti vani i raditi što god želimo, stoga mislim da je za očekivati da više ljudi dobije COVID", govorio je prošle srijede 3. tenisač svijeta Alexander Zverev.

Oko antitijela i cijepljenja lomila su se koplja i u Hrvatskoj. Javnost još pamti izjavu prvog čovjeka zdravstva. "Broj antitijela mi je iznimno visok i u ovom trenutku ne preporuča se ta doza treća", rekao je 11. prosinca prošle godine ministar Vili Beroš.

Ministar se nakon izjave ispričao i otišao po dodatnu dozu. A da se građani ne bi trebali voditi dvostrukim mjerilima i nelogičnim primjera poznatih, smatra Trobonjača i kaže: "Savjet ljudima da se i dalje čuvaju, da se cijepe svakako i da se ne da si ne dozvole da im taj virus prođe kroz tijelo. Moramo slušati stavove i preporuke naših Epidemioloških službi oni kažu da postoji vrijeme izolacije od 10 dana ili 7 dana uz negativan antigenski test to se mora poštivati i naravno i vrijeme samoizolaciju 10 dana da se na neki način ako ne zaustavi ali barem ograniči širenje virusa".

Koji nam diktira život već dvije godine, a njegovo ponašanje i posljedice još nisu u potpunosti istražene.

