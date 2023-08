FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke: Avion se srušio tik pred plažu punu kupača, samo dan kasnije gotovo identičan slučaj

U samo nekoliko dana srušila su se čak dva sportska aviona tik uz plažu u Americi. Najprije se u subotu sportski avion srušio u more kraj plaže u New Hampshireu, a samo dva dana kasnije ponovio se gotovo identičan scenarij kraj Myrtle Beacha.

U prvoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 12 sati, mali sportski avion koji je vukao transparent morao je hitno sletjeti u blizini popularne plaže Hampton Beach u New Hampshireu. Prilikom prinudnog slijetanja pred šokirane kupače, čim je dotaknuo vodu avion se prevrnuo preko nosa. Sve se odigralo svega tridesetak metara od plaže.

#BREAKING #USA LATEST: Small plane plummets into ocean on a New Hampshire beach.

Credit: Brian Filler/LOCAL NEWS X/TMX pic.twitter.com/6HESD4slYp