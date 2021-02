Duško Ljuština, koji je godinama surađivao s Milanom Bandićem, ne vidi trenutno osobu koja bi na političkoj sceni mogla zamijeniti Milana Bandića.

Duško Ljuština, kako sam kaže, nije bio samo desna ruka Milana Bandića. "On je u karijeri imao više desnih i lijevih ruku, a ja sam bio jedan od njih. On je imao političku mudrost, radišnost, vizionarstvo i pobjeđivao je šest puta na zagrebačkim izborima", rekao je Ljuština, gostujući u Dnevniku Nove TV.

Ljuština je nezadovoljan nekim današnjim komentarima o Bandiću za koje kaže da su neprimjereni civilizacijski i vremenski, podsjetivši da Bandić na vlast nijednom nije došao na nedemokratski način, već da je svaki put premoćno pobjeđivao na izborima.

Savjete od najbližih ljudi uvijek je saslušao, one kvalitetne bi usvojio, a loše odbacio. "No, u poslu su pravila bila nešto drugačija nego u kampanjama, gdje je u pravilu odlučivao Milan Bandić. Mi smo savjetovali, ali svaki put je njegova bila zadnja i očito uspješna jer je gradonačelnik bio punih 20 godina", kaže Ljuština.

Bandić je bio poznat po specifičnom stilu komunikacije, no Ljuština kaže da je teško takvom čovjeku savjetovati da ga malo primiri. "On je bio originalan, sam, i svaki put je to dalo rezultate da su se izbori u zagrebu glat dobivali"

Na pitanje Petre Buljan, reporterke Dnevnika Nove TV o mogućem Bandićevom nasljedniku ili osobi koja bi mu mogla parirati na nadašnjoj političkoj sceni, Ljuština kaže da takvog čovjeka u ovom trenutku ne vidi.

Žena koja će voditi Zagreb do izbora otkrila daljnje korake nakon smrti gradonačelnika: "Moja karijera završava"

Svijetlile su za mnoge, a danas su Bandićeve fontane zasjale i u čast svom inicijatoru

"Ja sam subjektivan, danas posebno potresen. Izgubio sam jednog od ponajboljih prijatelja i ne mogu biti do kraja objektivan, ali mogu realno sagledavati stvari", kaže Ljuština, koji u ovom trenutku ne vidi čovjeka koji bi na taj način mogao mijenjati Bandića.

Za Bandića kaže da je bio čovjek neviđene radne energije. "Ustajao je prije šest, počeo raditi u pola sedam i često puta radio do ponoći. Mnogi to osporavaju, ali kad se stvari stišaju, za deset do petnaest godina, moći će se ozbiljno govoriti o njegovoj ostavštini, a neke su neprocjenjive. Zagreb po svojoj multikulturalnosti, razumijevanju različitih i svakakvih spada u sam vrh svjetskih metropola, a to je u velikoj mjeri ostavština Bandića. On nije dijelio ljude, svakom je pružio pomoć i svakog razumio. No, i ta divna ljudska karakteristika pretvarana je u populizam", zaključio je Ljuština.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr