Do lokalnih izbora gradom će upravljati zamjenica gradonačelnika, Jelena Pavičić Vukičević. Osoba koja je Milana Bandića vjerno pratila od početka njegova političkog puta, kroz sve uspone i padove.

Nakon dva desetljeća političke vjernosti Milanu Bandiću, Jelena Pavičić Vukičević oprostila se od njega u suzama.

"Dopustite mi reći... da je Milan Bandić doista živio za ovaj grad. Živio i umro", govorila je kroz suze danas Pavičić Vukičević.

Sada je sve na njoj. Prema zakonu, upravljat će gradom do svibanjskih izbora.

Pavičić Vukičević je doktorica znanosti iz područja pedagogije i profesorica komparativne književnosti. Zamjenica gradonačelnika bila je od 2009. do 2013. te ponovno od 2017. godine. Jedanaest godina provela je kao zastupnica u gradskoj Skupštini, kojoj je u jednom trenutku bila i potpredsjednica. Bila je i pročelnica ureda za obrazovanje, kulturu i sport, a jedan mandat provela je u Hrvatskom saboru. Potpredsjednica je stranke BM 365.

Ova rođena Zagrepčanka političke je korake, baš kao i Bandić napravila u SDP-u. Bila je tajnica u gradskom SDP-u kada je Bandić izabran prvi put na dužnost 2000. godine. Kada su njemu vrata stranke zatvorena, za njim je otišla i ona.

Ostala je uz njega i nakon njegovih uhićenja. Vodila je udrugu birača Milana Bandića, organizirala peticiju, pomogla mu da iz pritvora osnuje stranku.

Sa šefom se i razilazila u mišljenju, ali to nije javno pokazivala. Zamjenica gradonačelnika, posljednjih mjeseci smanjila je javne istupe. No sada, uz to što u idućim mjesecima mora voditi metropolu, treba i stranku Bandićeva imena pripremiti za nadolazeće izbore.

Gostujući u Dnevniku Nove TV Pavičić Vukičević je rekla da iza Bandića ostaje velika praznina i obveza. "Uvijek smo znali što učiniti. Nikada niti jedan servis prema građanima ne smije kasniti, a to je zadatak i za nas koji ostajemo iza njega u gradskoj upravi i Holdingu", rekla je Pavičić Vukičević.

Karijera završava s Bandićem

Grad će voditi tri mjeseca do lokalnih izbora,. "Sutra ćemo odraditi određene kolegije i vidjeti prioritete. Zagreb i dalje funkcionira besprijekorno, a na nama je da taj servis osiguramo i dalje", rekla je Pavičić Vukičević.

O kandidatima stranke za zagrebačkog gradonačelnika nisu razgovarali niti će razgovarati u narednim danima, već će to učiniti tek nakon komemoracije i sprovoda Milana Bandića.

"Osobno ne razmišljam o kandidaturi. Svoju sam karijeru vezala uz karijeru Milana Bandića i mislim da će ona s time i završiti", rekla je Pavičić Vukičević u razgovoru s Andrijom Jarkom.

