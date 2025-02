Prekopali su im posjed silom i pretvorili ga u bezvrijedan komad zemlje: "Ovdje više ništa ne možemo graditi"

Zašto umjesto po javnom putu, trasa vodovoda blizu Zaboka prolazi po sredini građevinskih čestica, pitaju se nezadovoljni vlasnici zemljišta, koji su u cijeloj situaciji zapravo bespomoćni

Država je projekt aglomeracije proglasila strateškim nacionalnim interesom i u to ime izvlaštenje ide milom ili silom. U priči Provjerenog - silom, tvrde vlasnici čestica koji se godinama natežu s investitotrom Zagorskim vodovodom. Namjerno ne žele pomaknuti trasu, tvrde, iako je postojao način da se to učini.

Iz Zagorskog vodovoda odgovaraju, sve je u skladu s građevinskim dozvolama, a o projektu u koji je uloženo više od 100 milijuna eura, tvrde ovi ljudi godinama šire poluinformacije.

Provjereno: Zabok - 1 Foto: Provjereno

Tri vlasnika žele da njihove tri čestice zaobiđu jer im rade štetu, tvrde.

"Prolazi preko polovice građevinske parcele, čime je parcela totalno obezvrijeđena. Znači, više ju ne možete koristiti za nikakvu gradnju, osim za nekakvu poljoprivrednu namjenu", rekao je Ranko Gmaz iz Zaboka.

"I ova čestica je bespovratno devastirana. Na ovoj čestici, kada prođe sredinom nje cjevovod, na dubini od 5 metara se više ne može ništa na njoj graditi", rekao je Goran Hranić iz Zaboka.

Provjereno: Zabok - 5 Foto: Provjereno

Dio ovih čestica je građevinski, a nakon što u njih ukopaju cijevi, bit će nepovratno uništene, tvrde naši sugovornici. Nije im jasno zašto skreću po sredini njihove zemlje kad mogu po rubu čestice i po javnom putu, tvrde.

"Zašto su skrenuli preko naših parcela i rade nam štetu? Nama to nije poznato", rekao je Gmaz.

Provjereno: Zabok - 10 Foto: Provjereno

Godima se natežu s investitorom

Godinama se natežu s investitorom Zagorskim vodovodom da skrenu trasu, koji je 2016. pokrenuo izvlaštenje. Oni tvrde, nezakonito, odnosno bez njihova znanja!

Na upit Provjerenog pročelniku u županijskom Uredu za prostorno uređenje da komentira situaciju i pojasni je li bilo prigovora i je li točno da nisu svi vlasnici obaviješteni o projektu, nije stigao odgovor.

No, i druga dvojica naših sugovornika potvrđuju da ni oni nisu dobili obavijest o uvidu u projekt kako zakon propisuje. Kad je već lokacijska bila gotova preostalo im je slati prigovore na građevinsku dozvolu, tvrde.

Provjereno: Zabok - 4 Foto: Provjereno

Nisu ništa postigli. U projekt trase aglomeracije vodovoda i odvodnje na ovom području uloženo je nešto više od 79 milijuna eura, od čega nekih dvije trećine iz europskih fondova, a lani je Vlada dodala još 36 milijuna eura kako bi se projekt završio. 2016. je proglašen strateškim interesom Republike Hrvatske.

"Mi smo tada dobili obavijest od gospođe koja je pripremala predmet izdavanja građevinske dozvole, da ona smatra da je lokacijska dozvola pravomoćna, da postoje elaborat i da postoje svi uvjeti da će ona izdati građevinsku dozvolu", rekao je Goran Hranić.

Građevinska dozvola postala je pravomoćna 2021., a Županija investitore uvela u posjed! Sugovornici iz naše priče tvrde, u jednom trenutku je postignut dogovor da se trasa skrene, ali je to investitor ignorirao.

Provjereno: Zabok - 7 Foto: Provjereno

Iz Hrvatskih voda su potvrdili za Provjereno da je izvođač radova NGH, predlagao promjenu trase no Zagorski vodovod to nikad nije službeno zatražio, te su početkom ove godine raskinuli ugovor s izvođačem radova i angažirali novog izvođača za završetak preostalih 190 metara trase.

"Izvođač radova, trebao je krajem 2022. godine pristupiti promjeni sporne trase i izvesti te radove. No, međutim, on je mene krajem 2022. nazvao i obavijestio da dvojica ključnih ljudi koji vode projekt i koji vode javno poduzeće, to su gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek i direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić, tako me on obavijestio, ne dozvoljavaju promjenu tih spornih trasa", rekao je Hranić.

Provjereno: Zabok - 6 Foto: Provjereno

Na upit iz Grada Zaboka nisu odgovorili, a direktor Zagorskog vodovoda nije se javio na telefon. Na pismeni upit nam nisu odgovorili je li postojao dogovor o promjeni trase već su nam poslali uopćeni odgovor s napomenom da je sve rađeno na temelju pravomoćnih građevinskih dozvola.

"Naravno da znam za pojedine privatne vlasnike da imaju određeni probleme, oni su bili kod mene jednom, dvaput. Primio sam ih, organizirao zajednički sastanak s direktorom Zagorskog vodovoda na kojem sam u prvome i osobno prisustvovao.

Oni su obavili još nekoliko razgovora sa direktorom Zagorskog vodovoda, sa glavnim projektantom, sa glavnim izvođačem radova. Postoji lokacijska dozvola, postoji građevinska dozvola, društveni interes mora biti ispred privatnog interesa, a za sve ostalo ćete morati pitati direktora Zagorskog vodovoda", rekao je Željko Kolar, krapinsko-zagorski župan.

Provjereno: Zabok - 3 Foto: Provjereno

Sudski vještak nije želio u javnost

Autor građevinskog vještačenja, sudski vještak za građevinu i sveučilišni profesor nije želio u javnost. Naime, župan Kolar, koji je upoznat sa cijelom situacijom, na pitanje Provjerenog o promjeni trase rekao je nešto potpuno suprotno napisanom.

"Ono što znam je da sam osobno dva puta razgovarao i sa privatnim vlasnicima i s direktorom i da su projektanti rekli zbog određenih visinskih razlika i čisto tehničkih stvari za provedbu da to nije moguće", istaknuo je Kolar.

Zagorski vodovod investitor je projekta, koji nadziru Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatske vode, IGH, čitav niz nadzornih inženjera. Projektant je bila tvrtka Elektroprojekt, a izvođač na ovom djelu trase Niskogradnja Hren. Osim župana nitko od njih nije htio pred kameru, niti je pismeno direktno odgovorio na naše pitanje je li promjena trase bila tehnički moguća ili nije?

Provjereno: Zabok - 2 Foto: Provjereno

Na trasi su zaštitari. Projekt aglomeracije u ovom slučaju preplaćen je 36 milijuna eura. No, to nije iznimka, gotovo niti jedan od 62 projekta aglomeracije koji se provode u Hrvatskoj nije bio gotov na vrijeme, završeno je tek njih 12, a Vlada RH je na postojeće troškovnike zbog kašnjenja dodala stotine milijuna eura.

Objektivna prepreka bržem dovršetku bila je globalna pandemija i posljedično povećanje cijena, no ovakve situacije kao u našem prilogu su svakako lokalni biser.

