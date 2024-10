Na jugu Hrvatske mjere osiguranja kakve se ne pamte: "Nemam pojma kada on stiže, hvata me panika"

Iako je drugi tjedan listopada, na krajnjem jugu i dalje su tisuće turista.



U Dubrovnik stižu predsjednici, premijeri, ministri, među njima najzvučniji Volodimir Zelenski. Pojedini su turisti u blaženom neznanju o sutrašnjem događaju.



"Nisam znao da dolazi predsjednik Ukrajine, sutra odlazimo nažalost, ali da sam to znao, ostali bismo!", rekao je Frank iz Njemačke.

Matthew iz Irske uopće ne zna da predsjednik Zelenski dolazi u Dubrovnik.

"Pripreme za samit traju već danima. Policija je još u ponedjeljak ogradila parkirališna mjesta na prometnicama koje vode od i do hotela u kojemu se događaj odvija. Građane se moli da uklone svoja vozila i da ih parkiraju besplatno u javnu garažu ili na obližnja parkirališta", izvijestila je novinarka Nove TV Danijela Demarin Hasanović.



Građani su po pitanju sigurnosnih mjera i ograničenja puni razumijevanja.



"Mi smo grad koji je naviknut i na gužvu i na izmjene življenja u određenim trenutcima. Što se tiče dolaska g. Zelenskog, svi imamo određenu nelagodu, to je normalno s obzirom na događanja u toj zemlji", rekla je Mirjana Kaznačić iz Dubrovnika.



Iz gradske uprave javili su i kako će javni prijevoz biti besplatan na svim linijama. Od jutarnjih sati dolazit će do privremenih zastoja na prometnicama od zračne luke do grada, što pojedinim posjetiteljima stvara probleme.



"Znamo da on dolazi, doznali smo od domaćina apartmana i bili smo zabrinuti jer moramo otići u šest sati ujutro, više ne možemo parkirati vozilo na istom mjestu", rekao je Tani uz SAD-a.



"Vlasnik apartmana rekao mi je da krenemo što ranije da izbjegnemo bilo kakve nesretne okolnosti. Nemam pojma kad Zelenski stiže, pa me malo hvata panika, ali se nadam da ću nekako doznati", rekao je Mark iz Irske.



Brojni su baš u utorak uvrstili Lokrum u plan obilaska jer je u srijedu otok zatvoren za javnost. Lokalci ne pamte takve mjere osiguranja.



"Sad još imamo gostiju i u utorak ćemo imati slobodan dan, no ne svojom voljom ni vremenskim prilikama, nego nekim drugim, i moramo to poštovati.

Nismo sretni, ali tako je kako je. Ja radim ovdje od 2001., poluveteran sam na ovom mjestu i moram priznati da je to uvijek vezano za vremenske prilike. Ovaj nivo sigurnosti nismo još osjetili na svojoj koži", rekao je Đani Banovac, vlasnik jednog ugostiteljskog objekta na Lokrumu.



Uzvanici će biti smješteni u nekoliko dubrovačkih visokokategoriziranih hotela. Policija te objekte već nadzire, a privremeno će se ukloniti i kontejneri kako se ništa ne bi prepustilo slučaju.

