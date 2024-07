Imaju na tisuće turista i godinama samo jedan WC. Sad će dobiti novi s 5 zvjezdica, a on će nuditi i jednu neobičnu uslugu

Unutar zidina Dubrovnika tek je jedan WC, a iz gradske uprave najavljuju uređenje novog, kako kažu, toaleta s pet zvjezdica.

Reporterka Dnevnika Nove TV Danijela Demarin Hasanović o svemu kaže:

"Iz Grada kažu da nitko ne želi toalet u susjedstvu. Problem s nedostatkom još jednog wc-a unutar povijesne jezgre Dubrovnika postoji godinama. Prostor koji je namijenjen tome trebao se urediti do 2023. godine. No ni godinu kasnije nije priveden toj svrsi", kaže reporterka.

Tijekom dana na Stradunu bude i do 10 tisuća ljudi. Osim što grad razgledaju, imaju i osnovne fiziološke potrebe – za malom i velikom nuždom. No nemalo se iznenade kad doznaju kako je unutar zidina dostupan tek jedan javni WC.



"Jedan wc? Morate ih napraviti još", kaže Jack iz Nizozemske.

"Malo je to", poručuje Klaudia iz Njemačke.

Rješenje ovog problema iz gradske uprave vide u uređenju prostora nadomak Straduna. Idejno rješenje predstavljeno je u siječnju 2022., do sezone 2023. trebalo je biti uređeno, ali gradonačelnik Mato Franković kaže - rješavali smo problem s ventilacijskim sustavom.

"Najveći problem leži u činjenici da gdje god unutar povijesne jezgre idete locirati wc, teško ćete naići na nekoga tko će na to sa simpatijom gledati", poručuje gradonačelnik.

Dok se čekaju radovi, prostor se iznajmljuje kao skladište u ljetnim mjesecima.

"Plan je u studenom mjesecu započeti s radovima i biti spremni za sljedeću sezonu. Sredstva su osigurana. Sigurno će to biti wc ja bih rekao od 5 zvjezdica, tako je projektiran, tako je osmišljen i takvu uslugu želimo pružiti", kaže Franković.



Iz Turističke zajednice svjesni kako i detalj poput javnog WC-a može utjecati na kvalitetu usluge koju Dubrovnik kao grad pruža.

"Povećanje turističkog prometa iz godine u godinu tako da pozdravljamo i nadamo se što skorijoj dostupnosti novih javnih WC-a", poručuje Ana Hrnić iz Turističke zajednice Grada Dubrovnika.



Urolog Zaim Čustović ističe kako potreba za lako dostupnim toaletom dolazi do izražaja pogotovo u ljetnim mjesecima, kad se konzumira puno više tekućine.

"Jedan dio tekućine koju unosimo će isparavati, a drugi dio definitivno da dovodi do povećanog mokrenja, to može biti 3-5 puta, a kod ljudi koji imaju određene tegobe ili bolesti ponekad se povećava od 10 do 15 puta", ističe urolog Zaim Čustović.



Tijekom noći dolazi do problema jer i taj jedan WC u povijesnoj jezgri ima radno vrijeme – izvan sezone od 8 do 22 sata, a tijekom sezone od 7 do ponoći.

