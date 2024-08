Žele se obračunati s gužvama pa će smanjiti broj jedne vrste vozila: "On ide oko grada, izbaci telefon, pa malo slika"

Dubrovnik je prvi grad u Hrvatskoj koji uvodi zonu posebnog prometnog režima. Cilj je smanjiti gužve oko povijesne jezgre, ali i uvesti reda. Testna faza kreće 1. rujna, a puna primjena 1. ožujka. Do samih zidina smjet će samo oni s dozvolom.

"Dakle mi trenutno imamo 9000 taksi vozila, a cilj je da ih od 1. ožujka bude 700", rekao je Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika.

Taksistima ova odluka nije najbolje sjela. Tvrde kako nisu jedini krivci za svakodnevne gužve.

"Odluka kao takva može doprinijeti smanjenju prometnih gužvi. Kao što vidite po cestama, svako drugo vozilo je taksi vozilo, međutim nisu samo taksi vozila ta koja prave gužvu na području grada", rekao je Božo Miletić, autotaksi prijevoznik.

"Nema devet tisuća sigurno, nema ni tri tisuće, ali dobro ajde. Dođite lijepo subotom i nedjeljom pa da vidite. Kad je nama najjači posao, gužvi nema! Gužve stvaraju rent-a-carovi daruvarskih tablica, što ih mi popularno zovemo Daruvarci. On ide oko grada, tamo mu piše resident only, parkinga mu nema, ali on izbaci telefon, pa malo selfie, slika malo Minčetu i tako je li", ispričao je vozač Ubera Nikša Vezilić.

A tko će biti među tih 700 izabranih taksista koji će moći neometano prometovati oko povijesne jezgre znat će se za nekoliko mjeseci. Natječaj će biti raspisan do kraja godine, a oni koji zadovolje uvjete dobit će takozvanu smeđu iskaznicu koja će biti vezana uz jedno vozilo, jednu registarsku oznaku i neće biti prenosiva.

Iako se taksisti ne bune na samu najavu smanjenja broja vozila, sporan im je način na koji se bira tko će dozvolu dobiti.

"Ovi Žuti, Plavi - ok, oni su udruga, oni će moći i ostat će sto za nas koji smo sami i sad je svakome od nas briga 'hoću li ja biti taj u tih sto'. Diskriminirajuće? Vjerojatno jest!", kaže Vezilić.

Taksisti smatraju kako je problem s prometom u Dubrovniku slojevit te pozivaju resornog ministra na dijalog.

"Javno pozivam ministra Butkovića da ponovno sjednemo za stol i da se napravi radna skupina koja će raditi ako treba i godinu dana samo da se zakon popravi i ono sve što u njemu ne valja da bude bolje", rekao je za Dnevnik Nove TV Božo Miletić, autotaski prijevoznik.

Novi sistem vožnje oko grada zasad se ne bi trebao ticati građana, oni nastavljaju normalno prometovati oko povijesne jezgre. Do određenih će promjena doći, no tek za nekoliko mjeseci, a gradonačelnik tvrdi kako će svi o tome biti pravovremeno obaviješteni.

