Ucjenjuju ih?

Odluka grada uznemirila ugostitelje: "Tako smo već poslovali u minusu. Nitko tada ne želi raditi"

Ako žele javnu površinu, dubrovački ugostitelji morat će raditi i zimi! Uvjet je to gradske uprave s ciljem produljenja turističke sezone, no to bi moglo ići na značajnu štetu ugostitelja jer gostiju je zimi znatno manje.