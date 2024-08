Pijan izazvao prometnu nesreću pa pobjegao, a drugi vozio bez kacige i vozačke, ali s mobitelom

Policajci su u Kaštelima u četvrtak oko 18 sati uočili muškarca na mopedu bez zaštitne kacige na glavi dok je koristio mobitel. Zaustavili su ga i utvrdili da se radi o 28-godišnjem državljaninu BiH te da je upravljao mopedom kojem je isteklo važenje prometne dozvole i prije stjecanja prava na upravljanje. Uhićen je i zadržan do privođenja na sud.

Oko dva sata ujutro u Solinu u petak policajci su zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 37-godišnjak te je provedenim nadzorom utvrđeno da je i on upravljaom vozilo prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima nakon što mu ukinuta i oduzeta vozačka dozvola. Vozilo kojim je upravljao je oduzeto, a on je uhićen i zadržan do privođenja sudcu za prekršaje.

U Splitu je alkoholiziran i muškarac izazvao prometnu nesreću pa pobjegao s mjesta događaja. Nesreća se dogodila u četvrtak oko 13 sati u ulici Šetalište Ivana Meštrovića. U sudaru između osobnog vozila i motociklista u Splitu ozlijeđena je jedna osoba. Srećom, policajci su brzo pronašli vozača i vozilo koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći te je utvrđeno da je vozilom upravljao 21-godišnji državljanin Poljske pod utjecajem alkohola od 1,06 g/kg.

Utvrđeno je da je izazvao prometnu nesreću jer je ušao u križanje, a da nije propustio motociklista kojeg je bio dužan propustiti, a koji je u prometnoj nesreći zadobio lakše tjelesne ozljede. Poljak je isključen iz prometa i smješten do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

U petak oko pola pet ujutro na imotskom području policajci su zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 18-godišnjak te je provedenim nadzorom utvrđeno da je pod utjecajem alkohola od 1,6 g/kg. Isključen je iz prometa i zadržan do privođenja sucu za prekršaje.

