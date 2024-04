Polako pripremajte kišobrane: Meterolog otkriva kakvo nas vrijeme čeka na početku novog tjedna

Vrijeme će u ponedjeljak ujutro biti većinom sunčano, a tek ponegdje bit će i malo oblaka. U početku bez vjetra, gotovo tiho, ali će na istoku zemlje puhat slab do umjeren jugoistočnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 6 do 11, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva.

Pretežno sunčano vrijeme u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Darijo Brzoja. Povremeno će biti umjerene naoblake, od sredine dana i ugodnog jugoistočnog ili istočnog vjetra, a u najtoplijem dijelu dana očekuje se temperatura između 24 i 27 stupnjeva.

Slično vrijedi i za Slavoniju i Baranju. Cijeli dan prevladavat će sunčano vrijeme uz slab do umjeren jugoistočni vjetar te najvišu dnevnu temperaturu oko 26-27 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Stigle reakcije Priča oko Hrvatskih suverenista sve se više zapetljava, Mostovci poslali poruku Vučemilović: "Lako je provjerljivo"

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u ponedjeljak će najvećim dijelom biti sunčano. Vjetar će uglavnom biti slab, poslijepodne u gorju istočni, a na moru mjestimice jugozapadni. Dnevni maksimum temperature u gorskoj Hrvatskoj iznosit će do 21, a na sjevernom Jadranu, do 23-25 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti stabilno, sunčano i vrlo toplo. U prvom dijelu dana neće biti značajnijeg vjetra, u drugom će na moru mjestimice puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 23 i 27 stupnjeva.

Najniža temperatura mora u nedjelju je bila u Puli, gdje je izmjereno 15 stupnjeva, a najviša u Dubrovniku, gdje je izmjereno 19 stupnjeva. UV indeks će u ponedjeljak u većini zemlje biti visok pa sredinom dana, ako planirate dulje biti na otvorenom, isto malo pripazite.

Pročitajte i ovo Velike cifre Ušli su u Sabor i imaju pravo na milijune eura iz proračuna, pogledajte iznose

U kopnenim krajevima će i u utorak će prevladavati sunčano vrijem te će uglavnom biti podjednako toplo kao i u ponedjeljak. Od srijede će biti promjenjivije, uz malo nižu temperaturu, a u četvrtak i pljuskove s grmljavinom. U srijedu se kiša ne očekuje do večeri, nešto ranije past će jedino u gorju, što znači da bi Praznik rada za većinu stanovnika kopnene Hrvatske trebao proći bez oborina.

I na Jadranu će u utorak prevladavati sunčano vrijeme. U srijedu će doći do porasta naoblake te od sredine dana mjestimice može pasti kiša. U četvrtak će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali povremeno i uz kišu te pljuskove praćene grmljavinom. Puhat će slabo i umjereno jugo te će od srijede i na moru biti malo svježije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr