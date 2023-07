Društvene mreže sprdaju se s Prigožinovim fotografijama: "Ovo je nešto najsmješnije što sam ikad vidio"

Društvene mreže bruje o fotografijama Jevgenija Prigožina s perikama. "Prigožinove fotografije nešto su najsmješnije što sam ikada vidio. 2023. postaje sve divljija i divljija", jedan je od komentara.

Prigožin je prošli tjedan šokirao svijet pokrenuvši oružanu pobunu, koju je iznenada prekinuo kada su se njegovi borci približili Moskvi. Zauzvrat mu je omogućen egzil u Bjelorusiji, a ruske vlasti odustale su od kaznenog progona.

Ruska televizija prikazala je ekskluzivnu snimku tijekom racije policijskih snaga u Prigožinovu uredu u Sankt-Peterburgu i jednom od njegovih posjeda u tom gradu. Snimka prikazuje kutije pune novca u njegovu uredu i svežnjeve dolara u njegovoj luksuznoj rezidenciji, zajedno s onim što je nazvano njegovim osobnim helikopterom, skladištem oružja, zbirkom perika, potpuno opremljenom sobom za medicinske tretmane. Prikazane su slike naoružanih ruskih agenata za provođenje zakona kako ulaze u Prigožinov ured.

U Prigožinovim stanovima i uredima pronađena je gotovina u vrijednosti od 600 milijuna rubalja (6,58 milijuna dolara). U emisiji su pokazane višestruke putovnice koje je koristio Prigožin i koje nose različita imena.

Društvene mreže ismijavaju se s Prigožinovim fotografijama, uspoređuju ga s Eltonom Johnom i generalom Aladeenom, likom iz Diktatora kojeg glumi Sasha Baron Cohen.

Holy shit! The Prigozhin photos are the funniest thing I have ever seen. 2023 gets wilder and wilder! pic.twitter.com/xe2h626fK7