Drama u Zagrebu! Ukrajinac prvo napao ženu, a onda provalio u stan i izbo dječaka

Zagrebačka policija privela je 34-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je u samo nekoliko dana počinio više nasilnih kaznenih djela na području Sesveta.

Sve je počelo u subotu, 11. listopada, kada je u jednom stanu na širem području Sesveta verbalno i fizički napao 35-godišnju članicu obitelji, također ukrajinsku državljanku. Oboje se u Hrvatskoj nalaze na privremenom boravku.

Nekoliko dana kasnije, u srijedu 15. listopada oko 22:20, isti muškarac provalio je u stan u kojem se nalazio maloljetni član obitelji. Nakon provale dječaka je prvo fizički napao, a zatim i ozlijedio oštrim predmetom.

Maloljetnik je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje su mu liječnici utvrdili teške ozljede.

Osumnjičeni 34-godišnjak ubrzo je uhićen i priveden u policijske prostorije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.