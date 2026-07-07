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Primorac predao potpise za šefa HOO-a: "Već je ostvario pobjedu, neka protukandidat prizna poraz"

PišeN. C., 07. srpnja 2026. @ 13:54 komentari
Dragan Primorac
Dragan Primorac Foto: HRVATSKI TAEKWONDO SAVEZ
Dragan Primorac predao je 59 potpisa potpore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Pozvao je protukandidata da prizna poraz.
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