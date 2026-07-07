Primorac predao potpise za šefa HOO-a: "Već je ostvario pobjedu, neka protukandidat prizna poraz"

Dragan Primorac predao je Tajništvu Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO) prikupljene potpise potpore svojoj kandidaturi za predsjednika HOO-a.

Primorac je još na konferenciji za medije održanoj 2. srpnja 2026., objavio je da je tijekom proteklog mjeseca prikupio potpise potpore 59 institucija i osoba s pravom glasa te da je nekoliko potpisa potpore u pristizanju.

"Danas je službeno potvrđeno da sam Hrvatskom olimpijskom odboru predao 59 potpisa institucija i osoba s pravom glasa. Taj broj potpisa, kada se preračuna u ponderirani sustav glasova, značajno premašuje prag potreban za izbor predsjednika HOO-a. Stoga je sada potpuno jasno tko je govorio neistinu i iznimno važno je da se hrvatska javnost s time još jednom upoznala“, poručio je Primorac.

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Izbori za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, nasljednika Zlatka Mateše koji se povukao nakon izbijanja velike afere s izvlačenjem novca iz sportskih saveza, održat će se 29. srpnja. Skupštinu HOO-a čine predstavnici 101 institucije te sedam članova s pravom glasa.

"Prvi službeni uvid u broj prikupljenih potpisa pojedinaca i institucija s pravom glasa u postupku izbora predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora jasno pokazuje da je prof. dr. Dragan Primorac već danas osigurao potrebnu većinu i ostvario uvjerljivu pobjedu. Stoga pozivam protukandidata gospodina Varvodića da prizna izborni rezultat i svoj poraz te da zajedno okrenemo novu stranicu i počnemo raditi u interesu hrvatskog sporta, sportaša i svih njegovih dionika", istaknuo je Boško Čavka, predsjednik Hrvatskog dizačkog saveza i predlagatelj Primorca za predsjednika HOO-a.

Dragan Primorac Foto: HRVATSKI TAEKWONDO SAVEZ

Na pitanje novinara ima li potporu vladajuće političke opcije kojoj je blizak, Primorac je odgovorio da je predsjednik Vlade otklonio svaku mogućnost političkog utjecaja na izborni proces.

O navodnim pritiscima i ucjenama kojima su, prema pojedinim tvrdnjama, bili izloženi pojedinci s pravom glasa te koje se povezuju s protivničkim taborom, Primorac je komentirao kako ne vjeruje da se itko može usuditi sudjelovati u nezakonitim radnjama, činiti kaznena djela ili pokušavati utjecati na nečije pravo da slobodno odlučuje i glasa prema vlastitoj savjesti.

"Svima koji imaju pravo glasa upućujem poziv da odluku donesu isključivo prema vlastitim uvjerenjima i onome što smatraju najboljim za budućnost hrvatskog sporta. Nitko se smije biti izložen pritiscima ili pokušajima utjecaja na svoju slobodnu volju. Vjerujem u integritet naših sportskih djelatnika i u njihovu sposobnost da samostalno donesu odluku za koju smatraju da je najbolja za hrvatski sport", istaknuo je Primorac.

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Dodao je da će njegova vrata biti otvorena svima koji žele raditi za dobrobit hrvatskog sporta.