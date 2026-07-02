Primorac tvrdi da ima dovoljno potpisa za pobjedu: "Hrvatski sport spreman je za novi početak"

Dragan Primorac, koji je u utrci za čelnu funkciju Hrvatskog olimpijskog odbora, objavio je da je u mjesec dana prikupio 60 potpisa onih s pravom glasa, odnosno, članova Skupštine što znatno nadmašuje prag potreban za pobjedu.

Izbori će se održati 29. srpnja.

Primorac poručuje da mu je cilj zaustaviti podjele koje opterećuju hrvatski sport, a sportaše staviti u središte sustava.

Dragan Primorac - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Tvrdi i da nitko iz Hrvatskog olimpijskog odbora nije dio njegova tima.

"Vrlo jasno je da ću se ja zalagati da struka, znanje, inovacije, budu sastavni dio svih aktivnosti koje ću ja usmjeriti u izgradnju hrvatskog sporta. Zajedništvo hrvatskog sporta je apsolutni prioritet", kazao je Primorac.

Dragan Primorac - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"U mom timu će biti najizvrsniji ljudi iz pojedinih segmenata, niti jednoj osobi koja se ogriješila o zakon neće biti mjesta u mom timu. Ono što je najvažnije - niti jednoj osobi koja je na bilo koji način povrijedila etičke norme međunarodnog olimpijskog odbora. Mi smo danas u jednoj vrlo jasnoj situaciji, a to je da je cijela Hrvatska spremna za clean start u sportu", poručio je.