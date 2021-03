Dragan Jakovljević zvani Drajs divljačkim ponašanjem je demolirao prostorije u gospićkoj bolnici. Radi se o radiologu i nećaku župana Darka Milinovića.

Dragan Jakovljević, inače nećak župana Ličko-senjske županije Darka Milinovića u noći na četvrtak demolirao je prostorije u gospićkoj bolnici.

Lika Portal piše da su, prema anonimnom mailu u kojem je cijeli događaj opisan, sve to promatrali prestravljeni zaposlenici i pacijenti. Objavili su i fotografije uništene prostorije.

Nekadašnji ravnatelj te bolnice i župan Darko Milinović oštro je osudio Jakovljevićevo divljanje.

"Dečko je spasio tisuće života pa razbio nekoliko CD-a. Oštro osuđujem taj postupak i ističem da se ispričao hrvatskoj javnosti i da je izbačen iz stranke Lipo jer nitko nema pravo na bilo koji način uzdrmati pobjednički politički projekt", bio je kratak u razgovoru za DNEVNIK.hr Darko Milinović.

Jakovljević se nakon toga ispričao hrvatskoj javnosti nazvavši svoje ponašanje "nepromišljenim postupkom". Navodi da je spreman snositi posljedice te da je i dalje spreman pomagati ljudima kojima je pomoć u gospićkoj bolnici potrebna.

"Osjećam potrebu ispričati se ravnateljici bolnice i svim djelatnicima koji su na bilo koji način povrijeđeni mojim nepromišljenim postupkom. Želim jasno naglasiti da je laž da je bilo tko od pacijenata bio zakinut zbog mog, opet naglašavam, nepromišljenog postupka.

Istina je da sam kroz moj rad pomogao tisućama ljudi kao zdravstveni djelatnik te bio na dohvat ruke kada god je to trebalo. Na žalost zbog ovoga nepromišljenog poteza što sam učinio to pada u drugi plan. Spreman sam snositi posljedice, ali i dalje sam spreman pomagati svima kojima je pomoć u gospićkoj bolnici potrebna, pa i onima koji su ovo plasirali u medije. Ispričavam se i mojoj dojučerašnjoj stranci LiPO znajući da je to bio jedini potez koji su morali učiniti. Onima koji su ovo poslali u javnost , a to i oni znaju pomogao sam isto tako kao i mnogima drugima", napisao je Dragan Jakovljević, inženjer radiologije.

Iz stranke LiPO kratko je priopćeno da je na hitnoj sjednici predsjedništva izbačen.

"Stranka LiPO je na hitnoj sjednici predsjedništva, zbog rušenja ugleda stranke i nemilih događaja, izbacila iz stranke Dragana Jakovljevića. Takvim pojedincima koji ruše ne samo ugled stranke već i bolnice nije mjesto u političkom javnom prostoru i nitko nema pravo, ma kako se on zvao, na bilo koji način ugroziti pobjednički politički put stranke LiPO", priopćeno je iz stranke LiPO Darka Milinovića.