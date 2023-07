Teško bolesnoj Milevi odobreno hrvatsko državljanstvo: "Jako sam sretna i zahvalna"

Kako doznajemo, Ministarstvo unutarnjih poslova odobrilo je teško bolesnoj Milevi Simetić Saliji hrvatsko državljanstvo, što će joj omogućiti da uđe na nacionalnu listu za transplantaciju organa.

''Jako sam sretna'', prva je reakcija hrabre ove majke. U razgovoru za DNEVNIK.hr rekla je da nije očekivala da će se to dogoditi iako se nadala. Još joj nisu službeno potvrdili iz MUP-a da su joj odobrili državljanstvo i još ne zna kakva će sad biti procedura. ''Jako sam sretna i zahvalna svima – ministrima, i jednom i drugom, ljudima, svima…'', poručila je.

26-godišnja Mileva s obitelji živi u mjestu pored Pule i boluje od primarne hiperoksalurije, teške genetske bolesti jetre. Svakim joj je danom sve lošije, a život u njoj polako se gasi. Bolest koja joj je dijagnosticirana kao djetetu od četiri godine, nakon porođaja uzela je maha.

"To je genetski poremećaj jetre, jetra luči previše oksilata i onda se formiraju kristali i kamenje, kamen koji napada najprije bubrege, poslije zglobove, kosti, sve druge organe, kosti oči", objasnila je Mileva za Dnevnik Nove.

S obzirom na to da je rodom iz Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj nema pravo na transplantaciju jetre i bubrega iako u Istri živi pet godina, udana je i rodila je dijete. Mjesecima čeka potvrdu MUP-a za dobivanje hrvatskog državljanstva i još ga uvijek nije dobila. No to će se promijeniti.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potpisao je u srijedu dokumente kojima Mileva dobiva hrvatsko državljanstvo, nakon čega slijedi postupak za uvrštenje na listu za transplantaciju.