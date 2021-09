Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na strateškom forumu na Bledu nakon čega je dao izjavu za medije o aktualnim temama. Dotaknuo se moguće nove izbjegličke krize i prešutnih minusa.

Hrvatski premijer Andrej Plenković jedan je od sudionika, uz čelnike Europske unije, kolege iz više europskih zemlja i regije. Predsjednik Europskog parlamenta nije skrivao razočaranje što gostoprimstvo izbjeglicama iz Afganistana nude brojne zemlje, ali ne i europske članice.

"Ne želimo ponavljanje nekontroliranog i nereguliranog masovnog migrantskog priljeva koji smo iskusili 2015. Stojimo pri toj odluci kao zemlja koja je bila žrtva politike okončane naglašavanjem značajnih propusta europskih institucija", rekao je grčki premijer Kyrakos Mitsotakis.

"Ako ne želite stvoriti situaciju u kojoj će spor oko migranata uništiti jedinstvo Europske unije, jedini način je dati sva prava vezana za migracije nacionalnim državama", rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

Upitan je li ga iznenadio Orbanov ton koji je danas na Bledu govorio o prijetnji koju predstavlja "dolazak muslimana u Europu", Plenković je rekao da nije.

"To je njegov stav već neko vrijeme, nema tu ništa novog. Hrvatska ima jasan i realan pristup prema razlikama koje postoje u EU, uviđamo razlike između mediteranskih zemalja koje su vrata dolska nezakonitih migracija sa sjevera Afrike. Svi žele veću solidarnost u odnosu prema drugim članicama Unije. Neke zemlje srednje Europe ne žele tu solidarnost pa nema napretka oko ključnih dokumenata koji već stoje na stolu puno vremena. Smatram iz realnog kuta i s nacionalnih interesa Hrvatske da nekog općeg otvaranja iz bilo kojeg novog izbjegličkog vala neće biti, ne postoji nijedna zemlja unutar EU da će reći ‘dođite svi, nije problem’. To nijedan lider ne govori", kazao je Plenković.

Dodao je da se treba razgovarati sa susjednim zemljama Afganistana da pomognu te mogućnost da se pomogne malom broju ugroženih.

"Bit će mala migracija, odabrana i humanitarna migracija i to je to", rekao je Plenković.

"Hrvatska ima jasan stan prema proširenju EU-a"

Što se tiče pristupa Srbije EU-u, kazao je da Hrvatska ima stav prema proširenju svih država jugoistoka Europe.

"Postoje njihove ambicije, kriteriji i proces. Svi moraju ispuniti kriterije kao što je i Hrvatska ispunila", kazao je.

O prešutnim minusima

Komentirao je i prešutne minuse, navodeći da Vlada treba prvo sve činjenice kako bi se mogle donositi odluke.

"Čuo sam se s ministrom financija, imat ćemo uži kabinet sada pa ćemo raspraviti tu temu. Poslao sam poruku guverneru da se vidmo sutra. Kao predsjednik Vlade želim utvrditi činjenice. Puno je informacija koje su u eteru, ne znam jesu li one točne, je li zaista toliki iznos kamata, toliki broj računa i ljudi. Kao Vlada nemamo načina da provjerimo te podatke osim da pitamo HNB. Tražit ćemo ih mišljenje, podatke i točan stav. Ako je potrebno, sazvat ću i sastanak s predsjednicima uprava banaka u Hrvatskoj da vidimo i s njima o čemu se tu radi", rekao je premijer pa dodao: "Ako je potrebno promijeniti zakon, ako postoji očito praznina koja je dovela do toga da ljudi, bez da su informirani kao što danas potrošač mora biti informiran o bilo kakvoj financijskoj reperkusiji na njega, nisu bili informirani, onda ćemo to pitanje regulirati. Tu se prije svega radi o prešutnom prekoračenju koje je očito vrlo problematično. Budući je stvar vrlo ozbiljna, želim prvo imati sve fakte na stolu, provjerene i točne i nakon toga ćemo donositi odluke".

O Milanoviću i maskama

Upitan o konsenzusu s predsjednikom Milanovićem o imenovanju ravnatelja Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost rekao je da se radi o kompetentnoj osobi.

Zamoljen da komentira izjavu Milanovića o čestom mijenjaju mjera i opasci da "zašto Vlada nosi maske ako su svi cijepljeni", Plenković je rekao da je nije čuo, ali je dodao:

"Bez obzira jeste cijepljeni ili ne, ako je maska potrebna i ako je takva preporuka treba je nositi. Mislim da smo s mjerama napravili ono što treba, a ja mogu samo još jednom apelirati na mudrost i zdrav razum onog dijela odraslih hrvatskih građana koji se još nisu cijepili da se cijepe. Mi cjepiva imamo, svatko ima mogućnost da se cijepi, ali mi nemamo mogućnost da nekog sada hvatamo za ruku i na to prisilimo. No, znate da je puno više necijepljenih koji su hospitalizirani nego onih cijepljenih, omjer je oko 80 posto naprema 20 posto. Stoga pozivam one koji se nisu cijepili da se cijepe. Ali mi ne možemo zaustaviti cijeli društveni život zbog onih koji se nisu cijepili", rekao je premijer.

Na pitanje o odnosima sa Slovenijom premijer je rekao da su odlični, a o pitanju konačnog rješenja granice rekao je da je Hrvatska otvorena za pronalazak rješenja.

"No to neće biti tema narednih mjeseci kada Slovenija predsjeda EU. Hrvatska i Slovenija danas imaju odnos kakav bi oduvijek trebali imati. Lijepo je danas biti u Ljubljani", kazao je.