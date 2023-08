Doznaje Dnevnik Nove TV: Očekuje nas novo poskupljenje goriva, poznato i koliko bi moglo iznositi

Vremenske nepogode tek su se smirile, a stiže nova - energetska. Zbog strelovitog rasta cijena naftnih derivata na međunarodnim tržištima sljedećeg tjedna rasti će i cijene na domaćim pumpama. Benzin bi trebao poskupiti za dva do tri centa, dizel za desetak.

Vozači - rezignirani. "Ja sam u mirovini, teško", kazao je Mirko na pitanje kako se nosi s cijenama goriva.

I nakon poskupljenja cijena litre dizela će biti daleko od rekordnih euro i 85 centi koliko je koštao u ožujku prošle godine. No, već gotovo dva mjeseca njegova cijena raste i to zabrinjava, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.



"Imam za putovanje devetnaest kilometara na posao. To se sve skupi, a moja mi firma troškove ne podiže", rekao je Dalibor.

Zbog Vladinih intervencija cijena goriva u Hrvatskoj je najniža u okruženju. Potrošačima to odgovara, ali postoji i trošak takve politike. Veletrgovci svoje cijene usklađuju na tjednoj razini, a u maloprodaji se mijenjaju svakih 14 dana. Pa kad cijena naglo raste, mali trgovci po tjedan dana prodaju gorivo ispod nabavne cijene.

"Ovaj tjedan je marža na plavom dizelu negativna deset centi, a na dizelu četiri centa", kazao je Dario Sučec, vlasnik benzinske postaje za Dnevnik Nove TV.

Ako se na svakoj prodanoj litri gubi, onda je logično da se pokušava prodati - što manje. "U takvim okolnostima ne preostaje ništa drugo nego ne nabavljati neprimarna goriva, kao što je plavi dizel", smatra Sušec.

A to je onda opet veliki problem za one koji o tom gorivu ovise. "Nema plave nafte. Ali bude došla. Ako nemaš plave nafte, nemaš što. Ti ne možeš pokositi, ne možeš drva dovesti", istaknuo je MIlivoj iz Pokupskog.

Iz Ministarstva gospodarstva neslužbeno poručuju kako prate situaciju i kako će reagirati kad za to bude potrebe. A osim priuštivosti goriva trebat će osigurati i njegovu dostupnost. Jer najskuplje gorivo je ono kojeg - nema.

