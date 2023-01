Kadrovsko rasulo u zdravstvu sve jače stišće sustav, nezadovoljstvo je sve veće. Ne čudi to s obzirom na jedan od primjera - naime, Paula Kuček došla je na Hvar raditi kao medicinska sestra - umjesto sjajnih uvjeta spava u sobi za dežurstva. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Medicinska sestra Paula Kuček stigla je prije godinu dana iz okolice Bjelovara na Hvar, gdje sad živi u skučenom prostoru Doma zdravlja. No, više je muči nešto drugo, a objašnjava i što: ''Pojedine medicinske sestre i liječnici moraju raditi na dva radna mjesta. Zbog nedostatka osoblja onda kad nemamo laboranta nema tko vaditi krv.''

Rade to tada medicinske sestre, a Kuček razmišlja o odlasku: ''Tužno, što kad ja odem, tko će ostati raditi? Mene samo to brine. Tko će biti tu?''

Za njezin slučaj čuo je i ministar zdravstva Vili Beroš, koji kaže da to apsolutno nije način: ''Stoga mi u našim promišljanjima nerijetko spominjemo ulogu lokalne i regionalne samouprave, koja je zadužena za funkcioniranje primarne zaštite i koja je zadužena da ponudi nešto tim djelatnicima.''

Problem nedostatka liječnika: U jednom dijelu grada nedostaje ordinacija, u drugom ih ima viška

Pet je mjeseci prošlo od liječničkog prosvjeda, a od nekoliko zahtjeva riješen je samo jedan. ''Reprezentativnost liječničkog sindikata, a ona je izmjenama Zakona vraćena, dok je sve drugo ostalo na čekanju'', kazao je Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore (HLK).

Liječnički sindikat, Komora i ostale krovne liječničke organizacije pokrenule su anketu. ''Da vidimo na kakve su akcije naši kolege na terenu spremni. Je li to štrajk, je li to povlačenje suglasnosti za rad više od 48 sati, je li to kuvertiranje otkaza ili nešto drugo, vidjet ćemo što kolege smatraju ostvarivim'', objasnila je Nataša Ban Toskić iz KoHOM-a.

Sve opcije su na stolu, a Luetić dodaje da je odaziv odličan: ''Mi ćemo danas završiti anketu, idućih dana analizirati rezultate i onda zajedno s krovnim organizacijama vidjeti koji su nam daljnji koraci.''

Ministar na sve kaže da je njegov zadatak brinuti se o pacijentima, a u tijeku su analize koliko i kako djelatnici rade te dodaje: ''Sagledat ćemo i visinu primanja, pa onda možemo utemeljeno razgovarati o svemu. Puno je i previše paušalnih ocjena u medijskom prostoru koji se spominju. Možete biti sigurni da ću ja u poziciji u kojoj se nalazim sagledati sve.''

Nude im 15 tisuća eura bonusa, ali nitko ne želi raditi: "Još uvijek čekamo da nam netko dođe, da nam se jave"

U Hrvatskoj nedostaju neki osnovni antibiotici: ''Objave HALMED-a ne odražavaju realno stanje''

Još uvijek traje i problem s lijekovima. Nije kronična nestašica, ali problema ima, a Ana Kontek iz HALMED-a ističe: ''Svaki lijek koji se trenutačno nalazi u nestašici ima u prometu odgovarajuću zamjenu, bilo generičku ili terapijsku. Problem nestašice nije nešto novo, postoji oduvijek i bilježimo ga ne samo mi u Hrvatskoj već i druge zemlje.''

Priprema se novi sustav praćenja nestašice, koji bi trebao olakšati stvari.

