Državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv 21-godišnjaka u slučaju Platak i to zbog počinjenog kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Iz Državnog odvjetništva kao ključan događaj u slučaju tučnjave na Platku navode udarac obuvenom nogom 21-godišnjaka u glavu HGSS-ovca, koji je u tom trenutku bio na podu, kao počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozlijede u pokušaju. Napominju da je žrtva stjecajem okolnosti, odnosno pukom srećom izbjegla teške tjelesne ozlijede.



Reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga otkriva kako policija ne odgovara na pojašnjenje o klasifikaciji kaznenog djela kojeg definiraju kao prekršaj, a upit je proslijeđen natrag DORH-u. Nije poznato je li u PU primorsko-goransku upućena unutarnja kontrola MUP-a zbog slučaja Platak.

Naime, gostujući u Dnevniku Nove TV predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić rekao je da je kontrola u Rijeci bila, dok su i ministar Davor Božinović i ravnatelj policije Milina potrebu za time odbacili.

Ozlijeđeni HGSS-ovac nije htio dati izjavu medijima, a pročelnik riječkog HGSS-a Marko Andrić kratko je rekao o odluci DORH-a: "Pa na neki način moram reći da je to nešto po meni očekivano u pogledu raspleta, za sam tajming cijele priče ne znam ne razumijem se u proceduru to ponavljam, međutim zašto ranije to nije napravljeno ne bih ja znao“. Dodao je kako nije zaprimio prekršajnu prijavu te ne zna hoće li ju tek dobiti ili ne.

Kako kaže Andrić, riječki se HGSS od cijelog slučaja još oporavlja te čekaju konačan rasplet situacije. Podsjetimo, policija je zbog ovog slučaja 5 osoba prekršajno prijavila. Andrić zbog ovog slučaja svoj iskaz na državnom odvjetništvu nije davao.

Odvjetnik optuženika i njegov branjenik optužnicu još čekaju. Po primitku opružnice imaju rok od 8 dana za odgovor. Sve je u rukama Općinskog suda u Rijeci koji će optužnicu ili prihvatiti ili vratiti na ispravak. Rasplet cijelog slučaja koji je javnost podigao na noge tek se očekuje.

