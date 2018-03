Don Petar Palić novi je hvarski biskup. Imenovao ga je papa Franjo nakon umirovljenja dosadašnjeg biskupa Slobodana Štambuka.

Don Petar Palić je podrijetlom iz Janjeva, a službu hvarskog biskupa preuzima nakon što je obnašao funkciju generalnog tajnika HBK-a.

„S osjećajem poniznosti i pouzdanje u Gospodina prihvaćam tu službu i tu sam službu takvih osjećaja i prihvatio. Nakon godine dana provedenih ovdje na službi generalnog tajnika pokušao sam pronaći razlog, odnosno dati odgovor najprije sebi na to pitanje: Zašto me baš Gospodin tamo šalje? I zašto me crkva ovoga trenutka šalje, ali mi smo u službi Crkvi i Gospodinu za širenje njegova evanđelja“, kazao je Palić.

