Dok država stambeno pitanje rješava APN-om, općina Bale ima svoj natječaj. Kreće novi krug prodaje parcela građevinskog zemljišta po jednu kunu. Uvjeti sve rigorozniji, a interes je sve veći.

Bale nude novih 23 parcela po kunu. Neven je svoju obiteljsku kuću sagradio prije 3 i pol godine i to na općinskom zemljištu koje je platio tek kunu! Priču donosi reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

"Odmah u startu smo uštedjeli puno novca koje smo naravno dalje ulagali u objekt", rekao je Neven Špiranac iz mjesta Bale. Da nije bilo tog vjetra u leđa, pitanje je kaže bi li danas ovdje bio njegov dom.

Njegov otac kaže, sretan je. Oba sina imaju svoj krov nad glavom. Da nije bilo ove prilike, i oni bi, kaže, bili primorani, kao mnogi, živjeti na nekoj stranoj adresi.

"Da nema toga, mislim da bi kod nas u Balama bilo pola omladine manje, čak i više, svi bi išli trbuhom za kruhom", rekao je Zdravko Špiranac, Bale.

A sada je cijela lista onih koji bi se skučili baš ovdje.

Njih 23 će uskoro imati tu priliku. Novi natječaj u Balama za parcelu po kunu kreće za dva tjedna. Navala je velika. Za jednu parcelu od 250 kvadrata borit će se 10 obitelji.

"Bodovanje ide po stručnoj spremi, po broju djece, jeste li Baljani ili ne, to isto nosi neke bodove i zbir toga donosi do odabira obitelji koji će se nastaniti", rekao je Edi Pastrovicchio, načelnik Općine Bale.

Za sada, na listi zainteresiranih više od polovice su oni koji bi se u Bale - doselili.

U Balama mjesta u vrtiću nakon dugo vremena nema. Iako se vrtić proširio prije dvije godine i otvorila se jaslička skupina – Bubamare i Balotice pucaju po šavu.

Slatke su to brige, kaže nam ravnateljica vrtića. Kad je počela raditi, ovdje je bilo tek četvero djece, i bilo je pitanje hoće li vrtić uopće opstati. No, i za to ima rješenje, kažu u Balama. Krenulo se projektirati, a uskoro će se i graditi novi vrtić.

Natječaj još nije ni krenuo a na listi zainteresiranih je čak 200 obitelji. Ovo je najveći broj parcela koje će se u Balama dodijeliti, odnosno prodati za jednu kunu odjednom. Građevinskog zemljišta ovdje je sve manje, općina ga inače prodaje po 170 eura po metru četvornom, a privatne osobe i puno skuplje.

Irena Kremenčić Baričević i njezina obitelj na taj način je sagradila svoju obiteljsku kućuu Balama.

"Prije šest godina smo završili kuću i među prvima smo se javili na natječaj. Kad smo došli bilo je sve zapušteno, šuma, a sada je to sve u potpunosti drugačije. Bez ovoga ne bismo financijski mogli nešto ovako napraviti ili jako teško. Dobili smo teren, a kuću smo sagradili. Živjeli smo u malom stančiću, ovo je puni pogodak. Imamo 150 kvadrata plus dvorište, djeca imaju svoje sobe. Ne čudi me da i drugi vide i prepoznaju dobrobit življenja u Balama od besplatnog vrtića i škole, puno toga se subvencionira", rekla je Irena.

