Mnoge zagrebačke obitelji dočekale su Božić bez krova nad glavom. Jedni u hostelima, drugi u kontejneru, a treći u oštećenim kućama.

Silvija Bedeničar je već 277 dana bez krova nad glavom. Umjesto u svom domu, blagdansku atmosferu doživljava u privremenom smještaju. ''Falila je ta jedna domaća atmosfera na koju smo inače navikli, ali eto tu smo si nekako. Nekolicina nas postali smo vec familija, jedni drugima smo potpora i dobro ispadne na kraju krajeva'', izjavila je Bedeničar iz Hostela Arena.

Za neke, sreća je u malim stvarima, iako nisu u svom domu. ''Baš sam jedva čekala da otvorim poklone koje sam dobila. Bilo mi je čudno, ali svejedno lijepo'', kazala je djevojčica Nada Spajić iz Hostela Arena.

Kuća Melite Budak također je ranjena od potresa. Godina nije donijela puno svjetla, ali nije ni odnijela pozitivan duh. ''Shvatila sam da je bitno da smo svi živi i zdravi i da trebamo krenuti dalje, boriti se. Kada u 10 sekundi u nedjeljno jutro izgubiš sve, onda shvatiš da su neke druge stvari bitne'', kazala je Budak. Jedina želja joj je, kaže, ''useliti u kuću''.

Još jedna obitelj ovaj Božić ima istu želju - da se što prije iz podruma i kontejnera presele u svoju kuću. ''Nije to nitko mogao predvidjeti ni sanjati da bu to tako, ali šta je tu je, drukčije ne možemo. Valjda će naša Vlada nešto poduzeti, nešto je to sve presporo, oni tek planiraju u proljeće da će krenuti s nečime, ali s radovima ne prije ljeta sigurno ne'', kazao je Josip Budak. Uvjereni da će i sljedeći blagdan 'slaviti' u istim uvjetima.

Sedmeročlana obitelj u kontejneru

Nakon što im je kuća stradala u potresu, sedmeročlana obitelj Zgombić primorana je neko vrijeme živjeti u kontejneru. No to im ne predstavlja velik problem, jer kažu, bilo je ''skromno, ali veselo''.

Bez obzira što Božić ne provode u svom domu, uredili su kontejner u božićnom duhu. ''Nismo to očekivali, ali ipak se radujemo. Djeca se vesele. Oni su mali i to je za njih doživljaj, a i nama'', rekla je Kruna Zgombić. Skromno, ali veselo, kako kažu provode ovaj dan. ''Djeca su vesela, trče, nisu ni spavala tako reći. Uzbuđeni su'', dodala je gospođa Zgombić.

Iako nisu u svojoj kući, kažu, božićni duh se nije izgubio. ''Nije. Nije Božić zlato i ne znam kakav sjaj, nego kad smo zajedno i kad su svi zdravi i veseli'', zaključila je Zgombić. Nedavno su išli pogledati kuću koja im je stradala u potresu. ''Gornji dio samo što se ne sruši. Uskoro nećemo moći ni hodati, ali eto'', izjavila je Zgombić.

Kažu kako će se iza Nove godine prijaviti za pomoć. ''Nemamo kaj čekati više. Daj Bože da nam to što prije krene'', rekla je Zgombić.

Smatra li da proces oporavka ide presporo, kazala je kako ''ne zna ide li presporo - i da i ne''. Dodala je kako je birokracija ''kakva jest'' i da ''moraju biti zadovoljni time što imaju''.

Uz to, gospođa Zgombić je i preboljela koronavirus u kontejneru. Uspjela je sačuvati zdravlje svoje obitelji, iako se nije mogla nigdje od njih odmaknuti. ''To vam je gripa puta tri, ali hvala Bogu nitko se nije zarazio. Ja nisam imala kamo otići, kamo se skloniti'', prisjeća se Zgombić.

Želja za 2021. godinu joj je da se što prije krene s obnovom kuće stradane u potresu. Također, zahvalila se svima koji su pomogli njezinoj obitelji u teškim trenucima. ''Hvala svakom dobrom čovjeku na pomoći mojoj obitelji. Od srca hvala'', kazala je gospođa Zgombić.

