Ivan Pentek dobrovoljac je Domovinskog rata, osoba s invaliditetom, mnoštvom zdravstvenih problema i ovrhama. On i supruga žive od jedne mirovine u kući bez vode i sanitarnog čvora.

Svaki dan posebno je težak za Ivana Penteka i njegovu obitelj, a posebice u blagdansko vrijeme. Zdravstvena slika je kritična, a za lijekove jedva nađe koju kunu. U kući nema ispravnog sanitarnog čvora, kao ni vode te kao da sve to nije dovoljno, mjesečno mora odvajati veliki iznos male mirovine za ovrhu.

Treba mu pomoć kako bi mogao dostojanstveno nastaviti živjeti, u humanim uvjetima gdje ne mora razmišljati hoće li ga sutra ''pokositi'' još kakav zdravstveni problem i hoće li si moći priuštiti kupovinu lijekova.

''A čujte, nikako se ne osjećam. Ostavljen. Od '91. do '95. sam dobrovoljno bio u ratu. Emotivno je ovo sve, blagdani dolaze, da mi udruga nije donesla pomoć, ne znam kako bi'', potišteno komentira Ivan.

Zahvaljujući Inicijativi branitelja Petrinje i Udruzi hrvatskih branitelja policije Petrinja nadolazeći blagdani samo će mu nakratko izmamiti osmijeh na lice. Ivo Vranić, predstavnik Inicijative, danas je sa svojim kolegama i prijateljima donirao osnovne namirnice za život, kako bi obitelj Pentek mogla barem nakratko nastaviti živjeti bez brige.

Ruševna kuća u selu Mokrice kraj Petrinje, prepuna vlage, bez vode i osnovnih higijenskih uvjeta njihova je svakodnevnica. Kuća nije njegova, vodu ne može dobiti jer, kaže, trebao bi riješiti pitanje ostavinske rasprave za koju nema novca.

''Grijanje imam na drva, u kuhinji žena i ja spavamo jer u sobi je velika vlaga, da bi mogli zimu prebroditi'', govori Pentek.

Svakim danom zime sve mu je gore zdravstveno stanje. Niti njegovoj ženi nije ništa bolje. Oboje trebaju operaciju, ženina je kaže već otkazana zbog koronavirusa, a on ima problema s hrskavicom i prostatom. Lijekove kupuje s mirovinom od 2900 kuna, a uz to ima i ovrhu koja iznosi nešto manje od 800 kuna. Nema za kruh, ni mlijeko, a kada treba otići liječniku u Petrinju, tek tada nastaje pravi problem. ''Školski bus neće me povesti, nemam prijevoz, idem na štaki i to jako teško'', objašnjava Ivan.

Zahtjev za državni stan je predao te je trenutno 18. na redu i preostaje mu, nažalost, jedino čekati.

Pentekovi ne mogu izraziti koliko su zahvalni humanitarnim donacijama. Od suza nisu mogli ni do riječi. Ivo Vranić kaže da dok je njega, kao i Luce Gašpart Šako i Manuele Marinović, njihovi kolege i prijatelji neće ostati na cjedilu. Zahvalan je članovima Inicijative i Udruge policajaca što su iz vlastitog džepa izdvojili sredstva kako bi se pomoglo ''malom čovjeku''.

Ivanu Pentaku možete pomoći donacijom na zaštićeni račun HR3224020063581053018 ili možete donijeti pakete pomoći na adresu Inicijative – Ulica Ivana Janka Štromara 4 u Petrinji.