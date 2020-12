Poziv u pomoć stigao je ekipi Provjerenog sa splitskog Zavoda za javno zdravstvo, gdje svakodnevno kroz ruke pet do šest ljudi prođe više od tisuću uzoraka. Osim s pandemijom, djelatnici se bore i s prijetećim pismima. Netko im već mjesecima šalje mračna, sotonistička pisma prepuna intimnih detalja koji pokazuju kako je autor pisama – vjerojatno jedan od njih.

Bio je to za nju običan radni dan. Stigla je na posao, ostavila svoje stvari, odjenula kutu i preuzela pristiglu poštu. Na omotnici je pisalo njezino ime. Nakon što ju je otvorila, gotovo je pala u nesvijest.

"Pisalo je da mi je duša prokleta, da neću naći nikakav spas, da su zazvani ti demoni, da samo čekaju trenutak kada će oni počet raditi protiv mene i nekakva planina Lisac, da će se spojiti planina Lisac", kazuje Jelena Vukorepa, zaposlenica HZJZ-a Split.

Na mjestu te planine Jelena Vukorepa nikada nije bila, ali jest hodočastila na putu "El Camino". Znao je to očito i pošiljatelj pisma budući da joj je napisao da joj dušu spasiti neće ni taj put.

"U principu, možda da se mene prikaže da mi ništa ne znači vjera, da mi ništa ne znači to što se molim", rekla je Vukorepa.

Istog dana kada je pismo poslano na Zavod, na njezinu kućnu adresu, kaže, stigao je brzojav s izrazom sućuti – kao da je njezina smrt već nastupila.

"Pročitali su muž i kćer i baš su bili vidno i oni uzrujani. I oni su to odmah iskidali i bacili. Baš je bio telegram sućuti. I osoba je inače pisala nalijepljenim slovima. I na mom pismu je bila nekakva oznaka. Kao nekakav znak i nekakav stup. Na tom stupu je bio nekakav krug i nekakav znak, ali je to isto nalijepljeno, kao da je fotokopirano pa nalijepljeno", ispričala je.

"Tu večer jesam imala neke loše snove. No, vjernica sam, vjerujem u Boga, pa vjerujem da će on pobijediti", dodala je.

Prijeteća, mračna pisma s točnim nazivima demona koje se zaziva, ali puna i privatnih detalja, primilo je više od pet djelatnika Službe za mikrobiologiju. Osim toga, nekim su zaposlenicima izgrebani automobili.

"Takve riječi: 'Vrazi ližu, gmižu po tebi.' To je prestrašno što piše u tim pismima. Neki ljudi ih čak i godinu i pol dobivaju", rekla je zaposlenica koja je htjela ostati anonimna.

Kako su prijeteća i mračna pisma puna privatnih detalja, sumnja se kako ih piše netko od zaposlenika. Jedan od njih tko bi mogao znati sve te detalje.

"Nekakva se i loša atmosfera i kod nas desila. Počeli su se ljudi i bojati. Nisam ni ja odmah rekla da sam dobila to pismo. Kasnije, kada sam otkrila da nisam jedina, nego da su i drugi dobivali pismo, počelo se šuškat", rekla je Vukorepa.

Zaposlenici pričaju o pogreškama u radu

Psiha stradava onima na prvoj crti obrane od koronavirusa, zdravstvenim djelatnicima u bolnicama koji gledaju previše smrti, u Zavodima gdje analiziraju previše uzoraka. U splitskoj Službi za mikrobiologiju kroz ruke svega pet, šest ljudi prođe na dan više od tisuću uzoraka.

"Jedan mali broj ljudi je obučen i oni isključivo rade dan i noć. To je također bespotrebno jer imamo dovoljno osoblja da možemo pokriti četiri smjene", rekla je anonimna djelatnica.

Kako izgleda procedura uzimanja briseva i analiza uzoraka na koronavirus, objašnjavaju nam insajderi iz Zavoda.

"Djelatnici zavoda uzimaju uzorke ispred Zavoda, u šatorima i onda na tom uzorku piše ime, prezime, datum rođenja i MBO. I to dobiva svoj broj i pod brojem ide dalje. Sad su pacijenti brojevi, nisu ime i prezime, nego brojevi", rekao je anonimni djelatnik.

Uzorci iz većih epruveta prebacuju se pipetama u sitne utore na ploči PCR uređaja. On detektira prisutnost virusa.

"Tu može doći do pogreške zato što je to presitno i ne možeš baš uvijek kontrolirati. Ako si umoran, možeš izgubiti kontrolu i možeš preskočiti jažicu. Onda ti propada cijela serija jer ne znaš jesi točno ukapao brojeve. Ne znaš je li točan broj na svoje mjesto došao", rekao je anonimni djelatnik.

O pogreškama se, kažu, priča među zaposlenicima. Opisuju se situacije, šalju fotografije, govore da će se javiti ministru ili županu, ali informacije ne idu van prema pacijentima.

"Dolazi do zamjene uzoraka, do neadekvatnog obilježavanja. Znam da su pod velikim pritiskom, ali je to stvar i loše organizacije. Često se izmjenjuju na poslovima i mislim da to dodatno doprinosi zamjeni uzoraka", rekla je anonimna djelatnica.

Neuropsihijatar o prijetećim pismima

Pritisnuti količinom posla, premoreni rade nekada i do sitnih sati. Kao da to nije dovoljno, vjerojatno im jedna osoba među njima šalje demonska pisma.

"Kad se govorio o paklu i o raju i o duši, kao da se radi o nekakvoj osveti, kao o nekakvoj prijetnji životu. Na neki način osoba ne krije da hoće progoniti dotičnu osobu i to progoniti na jedan izravno prijeteći način", rekao je Ivan Urlić, neuropsihijatar.

I sam pošiljatelj se, po svemu sudeći, osjeća ugroženo. Vjerojatno je, dodaje nam Urlić, riječ o teškom psihičkom problemu.

"Vjerojatno se radi o nekakvom paranoidnom doživljavanju stvarnosti u sadašnjem vremenu, a nemojmo zaboraviti da je sadašnje vrijeme sve više označeno prijetnjom pandemije Covid-19", rekao je.

O tome što se događa u Zavodu, razgovarali smo i s ravnateljicom, koja zbog svih naših upita i situacije koja izmiče kontroli šalje unutarnju kontrolu. Zbog uznemirujućih pisama, kaže nam, provjeravat će se i radna sposobnost zaposlenika.

"Vi trebate zaštititi radnike u svakoj situaciji. Kontaktirali smo liječnika medicine rada, kontaktirali smo psihologa", rekla je Željka Karin, ravnateljica ZJZZ Splitsko-dalmatinske županije.

Da osoba želi zametnuti svoj trag, kaže Urlić, vidljivo je iz činjenice da su pisma pisana tiskanim, pomalo gotičkim slovima. Oštećenja automobila ukazuju, ističe, da pošiljatelj pisama ima kapacitet za osvetom.

"Ovakva pisma možete na neki način shvatiti i kao upozorenje. Jedno pismo nije samo pismo s kojim se nekoga ocrnjuje ili upozorava da djeluje loše na pisca, nego je zapravo u isti čas jedno upozorenje da se oni trebaju čuvati, a da ne bi bilo loše i da se tom demonu na neki način pomogne stručno", rekao je Urlić.

Pošiljatelju treba psihička pomoć

Ravnateljica kaže da, ako se otkrije da je osoba koja to radi zaposlena u toj ustanovi, prije svega će joj se pokušati psihološki pomoći.

"Moramo voditi računa upravo o osobi ili osobama koje to pišu ili rade. Naravno da oni sigurno nisu dobrog zdravstvenog stanja, odnosno vjerojatno imaju svoj problem i upravo u tom smislu moramo biti vrlo oprezni da se ne dogodi neka gora situacija", rekla je Karin.

Istog je stava i Vukorepa: "Ja bih voljela da se ta osoba liječi jer očito joj treba nekakva pomoć. Mislim da joj se pomogne i da može normalno funkcionirati. Imate milijun slučajeva gdje se ljudi izvuku iz nečega i nastave funkcionirati."

Pandemija je jedno izvanredno stanje koje može narušiti ne samo fizičko, već i psihičko zdravlje čovjeka – pogoršati postojeće probleme ili stvoriti nove. Osobi koja piše pisma treba svakako pomoći jer, kažu stručnjaci, moguće je da se radi o neliječenoj i ozbiljnoj psihičkoj poteškoći.

Isto tako, treba zaštititi zaposlenike Zavoda za javno zdravstvo koji su pod velikim pritiskom od velikog broja uzoraka, ali i od prijetnji koje se svjesno ili nesvjesno možda mogu realizirati. Na kraju, valja štititi i pacijente od eventualnih pogrešaka u nalazima.

Na dan emitiranje ove reportaže do nas je došla informacija da su sve procedure u dijagnostici na Covid-19 poštivane, a vještaci tek trebaju analizirati radnu sposobnost zaposlenika.

