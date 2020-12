Voda se u Kokorićima gotovo u potpunosti povukla iz kuća, a sutra im stiže pomoć vojske. Šteta je velika, država će pomoći u obnovi kuća, a stanovnicima pogođenim poplavom još uvijek stižu računi.

Voda se gotovo potpuno povukla iz najgore pogođenih kuća u Kokorićima kojima sutra stiže u pomoć i vojska. Pomagat će i grad, županija i država. No, katastrofa koja je pogodila stanovnike nije zaustavila dolazak nekih računa.

U Franinoj friško uređenoj kući, sada je sve uništeno i tužan dočekuje Božić.

''Sto do 150 tisuća kuna je tu štete napravljeno. Mi Božić u ovoj kući nećemo proslaviti. To je jako teško. To je nenormalno teško. Unazad 10 dana tu je sve bilo sređeno. Tu je bio okićen bor, jaslice, kompletno je bilo sve sređeno da smo ovaj Božić trebali dočekat jedan od najljepših, sinu je godina i dva mjeseca, a sad je tuga koja se ne može izmjeriti'', u nevjerici govori Frane Pervan iz Kokorića.

Voda se povlači u vrgoračkom kraju, stižu grijalice, a smislilo se i trajno rješenje za poplave. No rok za realizaciju je pet godina

''Koliko je da je tu je. Nisan još uhvatio koronu. Još mi ona fali i tako sad ću i u penziju i onda umrem. Još mi fali korona i smrt i dosta je više'', kroz smijeh, da prekrije tugu, govori Dragan Pervan iz Kokorića.

No, pošta stiže bez obzira na katastrofu.

''Nedaj Bože nikome ovako. A račune moran nosit'', komentira poštar Vice Franić.

Pa je tako nekim mještanima ovog najpogođenijeg područja sada stigao i račun za komunalnu naknadu.

''Sve će biti vraćeno onim poplavljenim stanovnicima'', komentira gradonačelnik Vrgorca, Ante Pranić.

U sljedećih pet godina planirana je izgradnja sustava odvodnje u Vrgorcu, Đuroković: ''Više ne bismo svjedočili ovakvim poplavama''

Dodaje neće fakturirati račune za vodu i odvoz otpada za dva mjeseca. Pomoć obećava i županija s grijalicama, obnovi kuće socijalno ugroženoj obitelji.

''Da svim ugroženima za prosinac i siječanj platimo električnu energiju'', govori Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinski.

A pomoć u obnovi kuća, obećava i država. Pred ovim selom puno je posla, sutra stiže i vojska, a najave državne pomoći ne libe se komentirati.

Nakon tjedan dana strašne poplave u Kokorićima razina vode počela opadati: ''Vjerujemo da ulazimo u razdoblje otjecanja''

''Ma oće, neće šta god bude. Ja ću isto opstat, pomogla ne pomogla opstat ću. Svašta me je gonilo pa proć će i ovo'', rekao je Dragan Pervan.

