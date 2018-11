Svi stradalnici od proljetnog klizanja tla u Hrvatskoj Kostajnici, kada je potpuno ili djelomično bilo uništeno 11 obiteljskih kuća, do kraja godine bit će trajno i kvalitetno zbrinuti, kako je to bilo i planirano.

To je nakon razgovora sa stradalnicima i obilaska šest državnih objekata koji se obnavljaju potvrdio potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, koji je u četvrtak boravio u Hrvatskoj Kostajnici.

"U Kostajnici sam prvi put bio u ožujku nakon nesreće, kada je zaista teško bilo vidjeti stradale ljude. U srpnju smo razgovarali o načinu rješavanja problema, a sada smo došli vidjeti kako napreduju radovi na obnovi kuća. Stradalnici moraju znati da o njima vodimo brigu i da ćemo naše obećanje održati. Koliko sam čuo, oni se raduju svojim novim domovima", poručio je.

Štromar je istaknuo kako njegovo ministarstvo vodi brigu o rješavanju stambenih pitanja ne samo najpotrebitijima, nego i mladima do 45 godina, preko POS-a, odnosno subvencioniranih kredita.

"U tome smo uspješni, pa će više od 20.000 stanara biti riješeno u ovom mandatu. Ovdje se obnavlja šest kuća u državnom vlasništvu. Za to smo predvidjeli budžet od 10 milijuna kuna, ali nam toliko neće trebati. Do sredine prosinca donijet ćemo odluke o dodjeli stambenih objekata, tako da će stradalnici do kraja godine ući u svoje domove", ustvrdio je.

Kostajnički gradonačelnik Dalibor Bišćan napomenuo je kako su sve stradale obitelji bile privremeno kvalitetno zbrinute sve do trajnog rješenja.

Zahvalio je Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na angažiranju, ocijenivši da su dosadašnji radovi na obnovi kuća vrlo dobro obavljeni. Najavio je pomoć grada, posebno u rješavanju pitanja infrastrukture. Područje klizišta, kako je kazao, neće biti korišteno za stambenu izgradnju sve do konačnog saniranja klizišta.

Ministar Štromar, u čijoj je pratnji bio i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar, održali su radni sastanak s predstavnicima gradske vlasti i gradonačelnikom Bišćanom te stradalnicima, nakon čega su obišli dva gradilišta. (Hina)