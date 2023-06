Dnevnik Nove TV pričao sa sudionicima ilegalnih "car meetova": Otkrivaju tko radi probleme i zašto se okupljaju

"Ova okupljanja su zapravo mir petkom navečer za nas ljubitelje auta i motora. Mi se okupljamo da bismo pričali o životu, preradama na automobilima", rekao je Bruno Petrlić.

Ali ono što smo vidjeli sinoć, daleko je od predvikendskog mira. Viktor je svjedočio ovome. Kaže - probleme uvijek rade pojedinci koji divljaju i prave se važni.

"To su većinom kako se kaže 'mamini i tatini sinčići' koji uzmu skupi auto s puno konja. Svako okupljanje se dogodi, znači 10, 20 puta sigurno netko ili zapali ili starta jače ili zakoči, ubrza, zadrifta", ispričao je Viktor Fijan.

I hvale se time na društvenim mrežama. Tik Tok je prepun objava u kojima se luduje po cesti.

Bruno je potvrdio da je jučer bio tamo: "Tako je, ja sam vidio taj auto što trenutačno radi na snimci - protiv toga sam".

"To su više okupljanja, druženja, a ne divljanja i dokazivanja. Ali, nažalost ima divljanja", rekao je Viktor. Na upit bi li da to vidi pozvao policiju rekao je: Ne bih pozvao policiju neću reagirati na taj način, dosta sudionika u tim priredbama to su moji prijatelji - to je isto ko da me pitate bi li mami pozvao policiju, jer baca vodu kroz prozor.

Ali dodaje - vidi li nekog da divlja, upozori ga da prestane. Kaže zna da su ova okupljanja ilegalna. Svjesno ide na njih i nastavit će ići. Lokacija susreta često se mijenja.

Do prije nekog vremena okupljanja su bila na Laništu, sada su ovdje u Buzinu.

"Tamo su prije bila prije okupljanja i tamo je sve bilo u redu dok se isto nije dogodila nekakva nesreća s automobilom i onda je policija počela raditi pretežite kontrole, počela nas je ispraćivati van s tog parkinga i onda smo mi našli alternativu", rekao je Bruno.

I sve bi bilo u redu da su, kako su rekli sugovornici na početku priloga ova okupljanja "mir petkom navečer za ljubitelje automobila." Ali izgleda da ipak nisu.

