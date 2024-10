Ovo je mail koji otkriva zašto je došlo do kaosa s plinom u Zagrebu

Gužva i nervoza nastala je u zagrebačkoj Gradskoj plinari jer su građani koji su joj ostali vjerni dobili uplatnice Međimurje-plina. Naime, od početka listopada Zagrepčane opskrbljuje Međimurje-plin, a Gradska plinara Zagreb posala je privatni opskrbljivač.

Oni koji se žele prebaciti na Gradsku plinaru moraju s njima potpisati ugovor. Sonja kaže sve je napravila na vrijeme, ali svejedno je dobila i drugu uplatnicu.

"Bila sam na šalteru i kažu da je bila gužva pa su se zagubili ugovori. Rekli su da sam od 11. 10. opet u Plinari, a 9. 8. sam potpisala ugovor", ispričala je.

Postupak prebacivanja kupaca traje i do pet dana. Primjerice, ako je netko potpisao ugovor krajem devetog mjeseca o prelasku na Gradsku plinaru, ugovor se nije stigao obraditi. Situacija je sljedeća: od 1. listopada do 1. listopada su na Međimurje-plinu, a od 10. listopada na gradskoj plinari.

Iz Sindikata distribucije plina i plinske tehnike Hrvatske za kaotičnu situaciju krive gradsku vlast.

"Za to je kriv gradonačelnik i nesposobna uprava Gradske plinare. Tako da će ljudi morati popisati brojila i dobro pratiti potrošnju koja će biti na Međimurje-plin i onda javiti stanje brojila kada opet preuze Gradska plinara", objasnio je predsjednik Sindikata Vlatko Kottnig.

Iz Grada su se oglasili pisanim priopćenje. Kažu da manji dio zahtjeva za prelazak nije stigao obraditi i pozivaju one koji su dobili uplatnice od Međimurja-plin da im pošalju prigovor. Iz Međimurja-plina pak kažu da nisu u potpunosti dobili podatke kupaca.

"Do danas za 692 kupaca nemamo podatke o tim kupcima, iako je Gradska plinara bila u obvezi da do 8. 10. ispostavi sve podatke", rekao je Nenad Hranilović, direktor Međimurje-plina.

Građane su iznenadile i veliki iznosi na računima Međimurja-plin. Baka Marija kaže da joj je u stanu sve na struju pa je plin dosad plaćala samo 1,8 eura, a sada je dobila uplatnice od 11 eura.

"To je puno za umirovljenika, to je za mene dva dana života. Kupim pola kila mahuna, a one su pet eura", objasnila je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Mateom Ćorić Brunović.

Dnevnik Nove TV u posjedu je e-maila zaposlenika Gradske plinare, koji je poslan i upravi Plinare, u kojem jasno navodi zašto je došlo do kaosa. U sustav, tvrdi, nisu na vrijeme uneseni potrebni podaci, zbog čega je oštećeno na tisuće kupaca.

