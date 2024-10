Mnogi Zagrepčani ostali vjerni Gradskoj plinari, a dobili uplatnice Međimurje-plina: Šok je bio još i veći kad su ugledali iznos

Nakon što su stanovnici Zagreba i okolice dobili novog opskrbljivača plinom u javnoj usluzi, Međimurje-plin, a Gradska plinara Zagreb - Opskrba (GPZO) postala privatni opskrbljivač, počele su stizati i prve akontacije za jesenske mjesece, a s njima i prve teškoće za neke korisnike.

Naime, posljednjih dana može se čuti kako su nekima, untaoč tome što su odlučili ostati vjerni Gradskoj plinari, stigle uplatnice Međimurje-plina za listopad, studeni i prosinac, a uz njih i ugovor za prelazak na istoimenog opskrbljivača. Građani su stoga zbunjeni i ne znaju što im je činiti.

"Potpisala sam i javila stanje plinomjera 14. rujna da ostajem kod Plinare Zagreb, a danas sam u poštanskom sandučiću pronašla uplatnice Međimurje-plina", požalila se jedna stanovnica Prečkog na Facebooku u grupi Prečko moj kvart.

Uslijedile su mnoge rekacije korisnika koji su potvrdili da im se dogodilo - isto.

"Tako je i meni stiglo za 10., 11. i 12. mjesec, po 100 eura za svaki. Rok je do 20. u mjesecu, naravno, nisam ništa još uplatila", poručila je jedna djevojka, na što joj je jedna korisnica odgovorila:

"I meni su računi dvaput veći nego što sam plaćala dosad."

Jedna se pak korisnica požalila da su joj stigle uplatnice obaju opskrbljivača i također se požalila na iznose.

Zatražili smo stoga objašnjenje Gradske plinare Zagreb, a dobili smo sljedeći odgovor:

"Kod manjeg dijela kupaca Gradske plinare Zagreb – Opskrbe poteškoće su nastale u procesu zaprimanja, obrade i registracije zahtjeva za promjenu opskrbljivača te dokumentacija nije aktivirana s 1. 10. 2024., nego tijekom mjeseca listopada 2024. ovisno o datumu početka ugovora zavedenog u Registru obračunskih mjernih mjesta (dalje u tekstu: ROMM) koji se vodi kod Hrvatskog operatora tržišta energije.

Nažalost, dio kupaca dostavio je dokumentaciju koja se zbog visokih informatičkih standarda nije mogla obraditi i proslijediti u Registar obračunskih mjernih mjesta. Većinom je to dokumentacija koja je fotografirana i poslana preko mobilnih telefona.

Stoga molimo kupce da se obrate našem Centru za potrošače na adresi Radnička cesta 1, Zagreb, također pitanja mogu postaviti na e-mail kucanstvo@gpz-opskrba.hr, telefonom na broj 01/700 14 40 i na brojevima telefona Pozivnog centra ZGH 072 500 400.

Ispričavamo se zbog navedenih poteškoća te naglašavamo kako odabrani status za koji ste se izjasnili popunjavanjem i slanjem dokumentacije svakog kupca Gradskoj plinari Zagreb – Opskrbe nipošto nije upitan.

Opskrbljivač u obvezi javne usluge tijekom mjeseca listopada dijelu kupaca koji se u ROMM-u vode kao kupci Gradske plinare Zagreb-Opskrba, neosnovano je poslao račune/rate za naredno kvartalno razdoblje od 10 do 12/2024. godine. Zbog navedenih poteškoća u registraciji opskrbljivač u javnoj usluzi je imao pravo na naplatu samo dijela potrošnje plina i to u razdoblju od 1.10.2024. do datuma početka ugovora kod Gradske plinare Zagreb-Opskrbe koji se vodi u ROMM-u, a koji označava početak obračuna potrošnje od strane Gradske plinare Zagreb – Opskrba.

Molimo kupce da prije plaćanja primljenih računa, provjere sa opskrbljivačem u obvezi javne usluge osnovanost obračuna i zatraže ispravak izdanih akontacijskih rata. Kupcima čija dokumentacija nije bila aktivirana sa 1. listopadom kod operatera energije, u postupku smo slanja dopisa u kojem je naveden datum aktiviranja dokumentacije kod Hrvatskog operatera energije", navode iz Gradske plinare Zagreb.

Odgovor Međimurje-plina nam nije stigao do zaključenja ovog članka.

